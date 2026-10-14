Iacanga - Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (14), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeito de abusar sexualmente de uma prima, na ocasião com 13 anos, durante visita de férias ocorrida no início deste ano. A prisão é preventiva e o caso, registrado como estupro de vulnerável, é investigado pela Polícia Civil.

Investigações conduzidas pelo delegado Roberto Cabral Medeiros revelaram que o suspeito teria praticado os abusos quando a prima, que mora no litoral paulista, passava um período em Iacanga. Segundo o registro policial, antes, ele teria dado à adolescente, sem o conhecimento dela, energético misturado à bebida alcoólica.

Já de volta à cidade onde mora, a vítima registrou boletim de ocorrência (BO) e o caso foi remetido à Delegacia de Iacanga para investigação. No decorrer do inquérito, o delegado representou pela prisão preventiva do investigado, que foi concedida. Ele foi preso pela Polícia Militar (PM) e segue à disposição da Justiça.