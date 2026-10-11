A história de Francisco Guedes Bombini, o Super Chico, menino com síndrome de Down cuja história encantou e emocionou o país ao enfrentar graves problemas de saúde, ganha um novo formato. Ela chegará como livro infantil para crianças e adultos em outubro, quando ele faria 10 anos. A obra, assinada por Daniela Guedes Bombini, mãe de Francisco, e pelo jornalista e escritor João Correia Filho, tem ilustrações de Amy Maitland e mensagem delicada sobre inclusão e relações humanas. A partir da trajetória de Chico, o livro combina afeto e imaginação, além de apresenta, de forma sensível, um protagonista com síndrome de Down no papel de super-herói.
Em Super Chico, o garotinho de olhos amendoados e atentos voa e supera desafios com ataques de beijos, bom humor e saltos incríveis. A aventura, porém, ganha outra dimensão quando o dia termina e Chico volta para casa. Ao pendurar sua capa, o pequeno herói deixa claro o poder da doçura e do acolhimento como instrumentos para mudar qualquer realidade.
Na avaliação de Daniela Guedes Bombini, advogada e ativista pela inclusão, transformar a história do filho em livro também é uma maneira de ampliar o legado que ele deixou. “Chico nos ensinou que o afeto é capaz de atravessar qualquer barreira. Espero que o livro leve um pouco dessa força e dessa alegria que ele espalhou por onde passou”, afirma a autora.
História
Filho de Daniela e Beto Bombini, Francisco nasceu em 2016, com síndrome de Down, e passou os primeiros seis meses de vida no hospital. Prematuro, enfrentou uma série de complicações e passou por sete cirurgias, incluindo uma realizada ainda durante a gestação. Nos anos seguintes, voltou a enfrentar desafios de saúde, entre eles duas infecções por Covid-19, uma delas com 18 dias de internação, sendo 13 na UTI. A história de sua recuperação ganhou repercussão nacional.
Vestido de super-heróis, como personagens variados e usando fantasias criadas pela família, Chico ganhou as redes sociais com seus sorrisos e com o chamado “chiquês”, expressão criada pela mãe para se referir à maneira particular como ambos se comunicavam. Chico morreu em fevereiro de 2023, aos seis anos, após uma parada cardíaca. Sua trajetória, porém, continua alcançando milhares de pessoas. E é dessa inspiração que nasce o livro.
João Correia Filho acrescenta que uma das ideias do livro é justamente criar esse contraponto entre os superpoderes “tradicionais” dos heróis e um superpoder que nasce da sutileza, do olhar, da essência do que o garoto representou. “Chico representa a força do humano", completa o autor.
Obra
A parceria com João Correia Filho surgiu justamente da vontade de transformar essa história em literatura. Jornalista e escritor, João já publicou oito livros, entre eles Nisinha, inspirado na médica Nise da Silveira, e Um gato chamado Filho, lançado neste mês. Ambos também voltados às infâncias.
As ilustrações são de Amy Maitland, designer e ilustradora que combina técnicas manuais e digitais para criar imagens marcadas por cores, texturas e elementos do imaginário infantil. Super Chico é seu primeiro livro para crianças.
Mais do que apresentar a biografia de Francisco de forma lúdica, o livro procura apresentar às novas gerações a rede de amor tecida no entorno do personagem. Essa história agora poderá ser lida, experimentada, compartilhada e imaginada por leitores de qualquer idade. Super Chico mostra o quão belo é ser diferente.
SOBRE OS AUTORES
Daniela Guedes Bombini é advogada e ativista pela inclusão. Mãe de Clara, Beatriz e Francisco, o eterno Super Chico, tornou-se uma voz importante ao conectar pessoas e compartilhar as vivências e as fantasias que marcaram a jornada do filho. Em sua estreia na literatura para as infâncias, Daniela abre o coração nesta parceria com João Correia Filho e reafirma seu compromisso com o legado de Chico: fazer do mundo um lugar melhor e mostrar que cada existência importa.
João Correia Filho é jornalista e escritor. Publicou oito livros: quatro dedicados à relação entre viagem e literatura. Entre eles, Lisboa em Pessoa, de 2011, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Turismo. Tem também três obras para crianças: Nisinha (2024), inspirada na médica Nise da Silveira; Um gato chamado Filho (2026), que nasceu da rotina com seu próprio filho; e, agora, Super Chico, parceria com Daniela Guedes Bombini.
A ilustradora Amy Maitland é designer e atua como ilustradora e designer desde 2020. Combina técnicas manuais e ilustração digital para criar imagens vibrantes e cheias de textura. Leitora ávida desde a infância, hoje busca contar histórias por meio de suas ilustrações, transformando cores e formas em imagens capazes de despertar o imaginário. Super Chico é seu primeiro livro para crianças.
SOBRE O LIVRO
Sinopse: Super Chico tem uma missão: enfrentar os desafios que aparecem pelo caminho usando seus superpoderes. Ele voa, dá saltos incríveis, distribui beijos que desarmam qualquer perigo e conta com uma força especial para seguir em frente quando as coisas ficam difíceis. Em suas aventuras, Super Chico mostra que algumas batalhas podem ser vencidas, simplesmente, com um abraço.
Inspirado na história real de Francisco Guedes Bombini, Super Chico apresenta às crianças um herói que ensina, com leveza e imaginação, que a diferença também pode ser um superpoder. Uma história sobre coragem, afeto, inclusão e a força que existe quando aprendemos a olhar o outro com mais cuidado.
Ficha técnica
Super Chico
Autores: Daniela Guedes Bombini e João Correia Filho
ilustrações: Amy Maitland
Projeto gráfico: Cintia Belloc
40 páginas
1ª edição - Editora Mireveja
ISBN: 978-65-86638-88-2
Tamanho: 21 x 25 cm
R$ 65,00