A história de Francisco Guedes Bombini, o Super Chico, menino com síndrome de Down cuja história encantou e emocionou o país ao enfrentar graves problemas de saúde, ganha um novo formato. Ela chegará como livro infantil para crianças e adultos em outubro, quando ele faria 10 anos. A obra, assinada por Daniela Guedes Bombini, mãe de Francisco, e pelo jornalista e escritor João Correia Filho, tem ilustrações de Amy Maitland e mensagem delicada sobre inclusão e relações humanas. A partir da trajetória de Chico, o livro combina afeto e imaginação, além de apresenta, de forma sensível, um protagonista com síndrome de Down no papel de super-herói.

Em Super Chico, o garotinho de olhos amendoados e atentos voa e supera desafios com ataques de beijos, bom humor e saltos incríveis. A aventura, porém, ganha outra dimensão quando o dia termina e Chico volta para casa. Ao pendurar sua capa, o pequeno herói deixa claro o poder da doçura e do acolhimento como instrumentos para mudar qualquer realidade.

Na avaliação de Daniela Guedes Bombini, advogada e ativista pela inclusão, transformar a história do filho em livro também é uma maneira de ampliar o legado que ele deixou. “Chico nos ensinou que o afeto é capaz de atravessar qualquer barreira. Espero que o livro leve um pouco dessa força e dessa alegria que ele espalhou por onde passou”, afirma a autora.