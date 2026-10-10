Um homem foi detido na tarde deste sábado (10) suspeito de importunação sexual contra duas mulheres dentro de um ônibus do transporte coletivo municipal. A ocorrência foi registrada por volta das 12h, na avenida Rodrigues Alves, região central de Bauru.

De acordo com informações da Polícia Militar da 1ª Cia, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência inicialmente comunicada como ato obsceno. O homem teria exibido os órgãos genitais para as duas passageiras.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Conforme o registro policial, ele confessou o ato ao PMs. Ele e as vítimas foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento dos fatos e registrou a ocorrência como importunação sexual. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça para a audiência de custódia.