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MACHADO DE MELLO

Esquerda anuncia passeata em apoio a Lula neste sábado em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Uma passeata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, está prevista para este sábado (10), em Bauru. 

A mobilização convoca apoiadores para uma concentração às 9h, na Praça Machado de Mello, em frente à antiga estação ferroviária, próximo à quadra 1 do Calçadão da Batista. De acordo com o material divulgado, o ato contará com carro de som e tem como público-alvo apoiadores do presidente.

A passeata foi decidida numa reunião suprapartidária, na última terça à noite, com partidos políticos, sindicatos e estudantes universitários. 

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