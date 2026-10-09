Uma passeata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, está prevista para este sábado (10), em Bauru.

A mobilização convoca apoiadores para uma concentração às 9h, na Praça Machado de Mello, em frente à antiga estação ferroviária, próximo à quadra 1 do Calçadão da Batista. De acordo com o material divulgado, o ato contará com carro de som e tem como público-alvo apoiadores do presidente.

A passeata foi decidida numa reunião suprapartidária, na última terça à noite, com partidos políticos, sindicatos e estudantes universitários.