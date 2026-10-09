A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (9), no terminal rodoviário de Bauru, um homem de 19 anos suspeito de participar do furto de objetos de um passageiro de coletivo intermunicipal. A prisão foi realizada por equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, que recuperou todos os bens da vítima.
O caso começou na madrugada quando o passageiro, que havia embarcado em Campinas na noite anterior com destino a Bauru, percebeu ao desembarcar que o notebook, o tablet e outros objetos que estavam em sua mochila, no compartimento superior do coletivo, haviam sido subtraídos enquanto ele dormia.
A vítima registrou o boletim de ocorrência no plantão policial e, no período da manhã, compareceu ao SIG com informações que permitiram a continuidade das diligências, entre elas a de que o rastreamento do tablet seguia ativo e indicava sinal na cidade de Torrinha. Também apresentou cópias das passagens de cinco passageiros que embarcaram em Itirapina e desembarcaram em Torrinha.
A partir dessas informações, os policiais civis solicitaram à assistência social do município a relação nominal dos beneficiários das passagens e passaram a acompanhar o deslocamento do tablet, que seguiu por Dois Córregos e Jaú em direção a Bauru.
Com a confirmação de que o ônibus em que os cinco passageiros viajavam desembarcaria na rodoviária de Bauru, a equipe se deslocou ao local e identificou os cinco à medida que desciam do veículo. As diligências foram ininterruptas, desde o registro da ocorrência até a abordagem.
Na mochila de I.S.L., 19 anos, foram localizados e apreendidos um notebook, um tablet, dois carregadores portáteis, o carregador de um relógio inteligente e um cabo USB-C, que somam mais de R$ 11 mil. Os demais quatro passageiros foram identificados no local. Todos não têm endereço fixo e viajavam com passagens fornecidas pela assistência social.
I.S.L. foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafos 1º, 4º, incisos II e IV, e 6º, inciso II, do Código Penal, por ter sido praticado durante o repouso noturno, mediante destreza, em concurso de duas ou mais pessoas e com subtração de computador portátil e tablet. A pena é de reclusão, de 4 anos no mínimo a 10 anos no máximo, e multa.
O delegado de polícia responsável pelo caso representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia. As investigações prosseguem para esclarecer a eventual participação dos demais envolvidos.