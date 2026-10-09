A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (9), no terminal rodoviário de Bauru, um homem de 19 anos suspeito de participar do furto de objetos de um passageiro de coletivo intermunicipal. A prisão foi realizada por equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, que recuperou todos os bens da vítima.

O caso começou na madrugada quando o passageiro, que havia embarcado em Campinas na noite anterior com destino a Bauru, percebeu ao desembarcar que o notebook, o tablet e outros objetos que estavam em sua mochila, no compartimento superior do coletivo, haviam sido subtraídos enquanto ele dormia.

A vítima registrou o boletim de ocorrência no plantão policial e, no período da manhã, compareceu ao SIG com informações que permitiram a continuidade das diligências, entre elas a de que o rastreamento do tablet seguia ativo e indicava sinal na cidade de Torrinha. Também apresentou cópias das passagens de cinco passageiros que embarcaram em Itirapina e desembarcaram em Torrinha.