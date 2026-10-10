Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (9), por maus-tratos a um cão e quatro gatos em Bauru. Os animais foram encontrados desnutridos, e sem alimentação e água potável disponíveis.
De acordo com o registro policial, a PM foi acionada por uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) que foi até o endereço checar uma denúncia de maus-tratos a animais.
Lá, os servidores encontraram um cão desnutrido, preso por uma corrente, exposto ao sol e à chuva, e pote com água esverdeada. Por uma janela, avistaram quatro gatos trancados sem água ou ração.
Conforme o BO, eles estavam bastante debilitados. As tutoras alegaram que haviam recolhido os animais da rua para cuidar, mas, com o tempo, perceberam que não teriam condições e decidiram doá-los.
As duas mulheres foram conduzidas ao plantão policial e autuadas em flagrante por maus-tratos a animais. Como o crime é inafiançável, elas permaneceram presas aguardando a audiência de custódia.