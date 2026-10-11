Uma discussão entre dois irmãos, de 33 e 35 anos, terminou em agressões físicas e na prisão em flagrante de ambos na manhã de sábado (10), no bairro Marajoara, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O conflito teria começado por divergências relacionadas à instalação de um poste em um terreno que pertence a ambos e questões financeiras. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida, seis munições intactas e uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos irmãos, de 35 anos, foi até o imóvel que divide com o outro, de 33, e os dois começaram a discutir. O desentendimento evoluiu para uma briga física. Após o confronto inicial, o homem mais velho deixou o local, foi até sua residência, pegou um revólver e retornou ao terreno em uma caminhonete. A Polícia Militar havia sido acionada pelo próprio envolvido. Quando os policiais chegaram, viram o homem retirando a arma da cintura e jogando-a na caçamba do veículo. O revólver, da marca Taurus, estava carregado com seis munições intactas e tinha a numeração suprimida. Segundo o registro policial, depois que o irmão armado foi abordado e já não estava com o revólver, o outro homem, de 33 anos, pegou um pedaço de madeira e passou a agredi-lo.

Durante a ocorrência, os policiais também localizaram uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros sob o banco do passageiro de um veículo relacionado ao homem de 33 anos. O objeto foi apreendido, embora ele tivesse negado estar com a faca. Testemunhas foram ouvidas e os objetos encaminhados à Polícia Civil. Os irmãos foram encaminhados à delegacia, onde foram presos em flagrante dos dois irmãos. O homem de 35 anos foi autuado, em tese, por posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e lesão corporal contra o irmão. Já o homem de 33 anos foi autuado, em tese, por lesão corporal e pela contravenção relacionada ao porte de arma branca.