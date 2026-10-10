Com um gol de bicicleta, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou com facilidade a Argentina por 3 a 1, neste sábado (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, diante de 28.386 espectadores. Luany, Geyse e Angelina fizeram os gols do Brasil. Maricel Pereyra descontou. Os países voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco, no Recife.

Sem a "Rainha" Marta e a atacante Kerolin (suspensa), o Brasil não encontrou dificuldades diante de uma de suas maiores freguesas. Este foi o 22º duelo entre os países. Sétimo do ranking da Fifa, o time nacional acumula agora 19 vitórias e 1 empate (76 gols a favor e 15 contra) sobre as argentinas (30ª do mundo).

As duas equipes usam os amistosos visando a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.