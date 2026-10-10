Com um gol de bicicleta, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou com facilidade a Argentina por 3 a 1, neste sábado (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, diante de 28.386 espectadores. Luany, Geyse e Angelina fizeram os gols do Brasil. Maricel Pereyra descontou. Os países voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco, no Recife.
Sem a "Rainha" Marta e a atacante Kerolin (suspensa), o Brasil não encontrou dificuldades diante de uma de suas maiores freguesas. Este foi o 22º duelo entre os países. Sétimo do ranking da Fifa, o time nacional acumula agora 19 vitórias e 1 empate (76 gols a favor e 15 contra) sobre as argentinas (30ª do mundo).
As duas equipes usam os amistosos visando a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.
O JOGO
A seleção brasileira demorou para engrenar. Marcou sobre pressão as argentinas, mas pecou em manter as bolas nos pés no campo ofensivo.
Apesar de criar a primeira chance de perigo aos 4 minutos, em cobrança de falta de Duda, o time de Arthur Elias deu pouco trabalho para a goleira Esponda, de 1,72 metro.
A Argentina mostrou porque está na 30ª colocação do ranking da Fifa (é a terceira melhor da América do Sul). Não conseguiu chegar perto do gol brasileiro. Sua única oportunidade aconteceu aos 10 minutos quando as zagueiras Isa Haas e Mariza trombaram, caíram e a bola sobrou para Maricel Pereyra, que arriscou de fora da área e a bola passou perto do travessão do gol de Lorena.
A partir dos 20 minutos, o Brasil teve mais tranquilidade para tocar a bola e aproveitar a frágil defesa rival.
O primeiro gol saiu aos 27 minutos. Após boa troca de passes que começou do lado esquerdo, a bola ficou com Luany dentro da grande área. Ela acertou um chute cruzado no ângulo direito e encobriu a goleira argentina.
Com vantagem no placar, a partida ficou ainda mais um jogo de ataque contra defesa.
O segundo gol saiu aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio. Geisy recebeu toque de cabeça de Maiara e, perto da pequena área, acertou uma bicicleta no canto esquerdo do gol argentino.
O terceiro gol também nasceu em boa troca de passes. Luany recebeu lançamento de Duda na linha de fundo, tocou de primeira para Angelina, que chutou a bola desviou na zagueira argentina e passou sobre Esponda.
No segundo tempo, a Argentina conseguiu diminuir logo aos 6 minutos com a são-paulina Maricel Pereyra, que recebeu livre no meio da grande área e chutou forte.
Arthur Elias fez substituições na seleção, que começou a repetir as mesmas falhas do começo do amistoso. Tocou mal a bola e permitiu que as argentinas dessem mais trabalho para as zagueiras brasileiras, mas sem perigo para a goleira Lorena.
A notícia preocupante foi a saída de Bruninha (lateral do Gotham FC, dos EUA) machucada com dores no joelho direito.
Vargas, da Argentina, ainda foi expulsa aos 46 minutos por lance perigoso em Clarinha após revisão do VAR.