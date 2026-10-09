O suspeito de latrocínio contra a motorista de aplicativo Pâmela Letícia Nolastro Cunha, encontrada morta na tarde desta quinta-feira (8), afirmou à Polícia Civil que o roubo do veículo foi uma “encomenda”. Morador do Jardim Redentor, em Bauru, ele foi identificado pelas iniciais J.V.A.L., de 23 anos.

De acordo com informações da 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, o suspeito confessou que receberia R$ 2 mil para levar o veículo roubado para Bauru. Para isso, teria utilizado seu cadastro no aplicativo para solicitar uma corrida com a vítima. Ele foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (9), na casa da namorada, também no Jardim Redentor, pela equipe da Deic. O corpo da jovem foi encontrado em uma estrada de terra na zona rural de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru) nesta quinta-feira (8). Ela foi morta com vários golpes de arma branca. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, e as investigações continuam.

O velório de Pâmela está acontecendo no Centro Velatório da Funerária Terra Branca, em Piratininga, e o sepultamento está marcado para as 10h desta sexta-feira (9), no cemitério municipal da cidade.