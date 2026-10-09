A dificuldade de Bauru para eleger representantes para a Assembleia Legislativa não está apenas na quantidade de votos obtida pelos candidatos locais. O resultado das eleições de 2026 revela outro fenômeno: candidatos de fora da cidade conseguiram conquistar parcelas expressivas do eleitorado bauruense e, em alguns casos, superaram diretamente nomes que disputavam a eleição com a bandeira de representar o município. O exemplo mais contundente é o de Eduarda Campopiano (PL). Natural de São Paulo e candidata sem vínculo eleitoral com Bauru (talvez nem conheça a cidade), ela recebeu 17.262 votos aqui, o terceiro melhor resultado entre todos os candidatos a deputado estadual. Ficou atrás apenas de Estela Almagro, com 21.584 votos, e Junior Lokadora, com 17.971.

Campopiano, porém, ficou à frente de sete dos dez candidatos ligados a Bauru. Sua votação foi superior em Bauru à de Junior Rodrigues, que teve 15.451 votos; Lúcia Rosim, 7.052; Anderson Prado, 5.224; Thaís Viotto, 4.298; Marcela Afonso, 3.209; Ivo Leite, 2.051; Thiago Lira, 579; e Poeta, 563.

A única exceção, entre os candidatos locais, foram justamente os dois primeiros colocados: Estela Almagro e Junior Lokadora. Os dados oficiais da apuração mostram ainda que Campopiano foi eleita para a Assembleia Legislativa com 1.956.238 votos em todo o Estado, a maior votação entre os 94 deputados estaduais eleitos. E ela não foi um caso isolado.