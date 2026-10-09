A Polícia Civil, através da Deic, prendeu um homem suspeito de ser o assassino da jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, encontrada morta em uma estrada rural de Piratininga. Segundo o repórter Alexandre Colim, do Cidade 360, o homem está preso e teria confessado e dado detalhes do crime.

Ele foi localizado em uma casa no Jardim Redentor, próximo do local onde o carro de Pâmela, que é motorista de aplicativo, foi encontrado.

As buscas pela jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, moradora de Piratininga, tiveram um desfecho trágico nesta quinta-feira (8): o corpo foi localizado por volta de 14h em uma estrada rural de Piratininga. Por volta de 16, sua irmã foi ao local e a reconheceu.