Há um ano, uma casa no Jardim Bela Vista acendeu a luz que o próprio nome promete: Wynara (pronuncia-se "Uinará"), "terra iluminada" no dicionário Nhenety Kariri-Xoco. Em outubro, o Espaço Cultural Wynara celebra o seu primeiro aniversário, e o destaque da festa é uma exposição coletiva em sintonia com o Outubro Rosa - mês de prevenção ao câncer de mama que passou a abordar também os cuidados com o câncer do colo do útero -, com curadoria de Caroline Rohwedder, Marcelo Bressanin e Paulo Pino.
A mostra "Poéticas do Cuidado" reúne 12 obras inéditas, concebidas a partir de manequins femininos por 11 artistas de diferentes vertentes, como artes visuais, arte sonora, grafitti e fotografia. A exposição segue para visitação até 10 de novembro, às quartas e quintas-feiras, das 14h às 20h; às sextas-feiras, das 14h às 18h; e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.
No sábado, 17 de outubro, às 19h, acontece o Happy Hour Art, um bate-papo entre o público e os artistas participantes - Brisa, Caroline Rohwedder, Di, Freitas Maria, Gaúcha, Magali Arantes, Mah Fernandes, Marcelo Bressanin, Natalia Gassner, Paulo Pino e Philosophia - sobre seus processos de criação.
"O Wynara se tornou, neste seu primeiro ano, um ponto de encontro de quem faz e de quem ama a arte em Bauru e região. Nascemos para dar espaço e voz a quem ainda não encontrava um lugar, e agora damos um passo além: além de uma programação aberta ao grande público, passamos a oferecer formação e capacitação para artistas. Por isso, celebramos nosso aniversário com 'Poéticas do Cuidado', uma exposição que nos lembra que a arte também é uma forma de cuidar das pessoas, da cultura e da nossa cidade", afirma Paulo Pino, fundador e diretor artístico do Wynara.
Um ano de arte em Bauru
Inaugurado em 23 de outubro de 2025, o Wynara chega ao primeiro ano de existência com uma agenda contínua de exposições e formação, como oficinas e workshops. Até setembro deste ano, foram realizados, entre outros, a Mostra de Arte Wynara 2026, com obras inéditas de artistas bauruenses selecionados por edital, e as exposições individuais "Um chão a ser pisado com os olhos", de Ronaldo Gifa, e "Calligraffiti", de Mari Monteiro.
Já as oficinas percorreram linguagens como cerâmica, fantoches, assemblage, discotecagem, escultura em papel, relação entre literatura e artes visuais, fotografia, direitos autorais e estratégias de pré-produção de projetos culturais. O espaço promoveu ainda happy art hours com bate-papos entre artistas e público, batalhas de arte, feiras de artes e artesanias, encontros literários com lançamentos de livros, o projeto "Sons de Bauru", intervenções de arte urbana no portão do espaço e uma mostra audiovisual com curtas-metragens bauruenses.
"Em um ano, vimos o Wynara cumprir o que prometeu: ser um território livre de criação e diálogo, onde o artista local é protagonista. Cada oficina e cada exposição mostram que a cultura aproxima as pessoas e fortalece a criação artística. Somos muito gratos à população bauruense e da região, que abraçou o espaço e fez dele uma extensão em suas vidas", conclui Pino.
Oficinas e show musical gratuitos
As celebrações seguem ao longo do mês também nas oficinas Wynara, que oferecem ao público o acesso a técnicas artísticas diversas - as atividades são gratuitas e recebem participantes por ordem de chegada.
No sábado (10), às 15h, o artista indígena Klléber Terena conduz a oficina "Grafismos em ecobags", com 15 vagas. A atividade é uma imersão na identidade do povo Terena e na riqueza de seus grafismos, presentes em pinturas corporais, cerâmicas, artesanato e tecelagem. Os participantes produzem ecobags customizadas por meio da serigrafia, unindo técnica e grafismos deste povo originário, como veículo dos seus saberes ancestrais, história e espiritualidade. Klléber é ilustrador, artesão, muralista, pedagogo e educador, gestor cultural e integrante da Cultura Viva Kopenoti.
No domingo, 18 de outubro, às 15h30, Paulo Pino comanda a oficina infantil "Criação de bonecos com balões", com 20 vagas. Nela, as crianças aprendem a desenvolver personagens divertidos com balões infláveis e materiais diversos. A música entra em cena no domingo, 11 de outubro, às 18h, com o show "Rock Geral", de Julio Wolverine.
O repertório passa pelas décadas de 50 a 80 e traz grandes sucessos nacionais e internacionais, além dos chamados lados B, C e D, na crueza do violão, na "folclorice" da gaita de boca e na alegria da pandeirola tocada com o pé. Músico desde 1998, Wolverine já passou por bandas como Avatar, Rock 80, Tkr Cara Preta e Sonic Shakers, e ficou entre os dez melhores do festival Botucanto, em 2016.
Comida é Arte: galinhada, cuscuz paulista e bolo de fubá
O workshop "Comida é Arte" volta em nova edição, agora dedicado à cozinha caipira. Conduzido pelo jornalista Milton Rizzato e com Paulo Pino no fogão, o encontro reúne palestra, bate-papo e degustação, e acontece no sábado, 31 de outubro, às 19h.
A inspiração é o livro "A Culinária Caipira da Paulistânia", de Carlos Alberto Dória e Marcelo Corrêa Bastos, que combina pesquisa histórica e receitas culinárias para revelar os ingredientes e técnicas da região cultural que abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, marcada pela expansão bandeirante e pela tradição caipira.
Após o workshop, o público degusta galinhada com arroz, cuscuz de legumes molhadinho (opção vegana) e bolo de fubá com goiabada. São 20 vagas, ao investimento de R$ 79,90 - as bebidas não são incluídas. As inscrições vão até 29 de outubro, no site www.wynara.com.br. A renda do workshop é integralmente revertida para as despesas de manutenção do Wynara.
Todos os demais eventos de outubro, como as oficinas e o show musical, são gratuitos. A diretoria do espaço sugere, no entanto, sem obrigatoriedade, a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, entregues trimestralmente a instituições assistenciais de Bauru.
SERVIÇO
• Exposição coletiva "Poéticas do Cuidado": Abertura na sexta-feira, 9 de outubro, às 19h. Em cartaz até 10 de novembro - Visitação: quarta e quinta-feira, das 14h às 20h; sexta-feira, das 14h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 20h
• Oficina "Grafismos em ecobags" com Klléber Terena, sábado, 10 de outubro, às 15h. 15 vagas, por ordem de chegada
• Show "Rock Geral" com Julio Wolverine - Domingo, 11 de outubro, às 18h
• Happy Art Hour: bate papo com artistas participantes da exposição coletiva "Poéticas do Cuidado", sábado, 17 de outubro, às 19h
• Oficina infantil "Criação de bonecos com balões" com Paulo Pino , domingo, 18 de outubro, às 15h30. 20 vagas, por ordem de chegada
• Workshop "Comida é Arte - Culinária caipira da Paulistânia" com Milton Rizzato e Paulo Pino, sábado, 31 de outubro, às 19h, 20 vagas, com inscrições no www.wynara.com.br até 29 de outubro
Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, a uma quadra da UPA Bela Vista, Bauru.
Entrada: gratuita (sugerida a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, a serem entregues para instituições assistenciais), com exceção do workshop "Comida é Arte - Culinária Caipira da Paulistânia" (R$ 79,90 a participação, com renda revertida para manutenção do Wynara). Website: www.wynara.com.br | E-mail: wynara.artes@gmail.com