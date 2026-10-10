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Wynara celebra 1 ano de atuação com mostra pelo Outubro Rosa

da Redação
| Tempo de leitura: 6 min
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Divulgação: Carol Rohwedder
Fé obra de Paulo Pino com aplicação de tecido e vegetal em manequim plástico
Fé obra de Paulo Pino com aplicação de tecido e vegetal em manequim plástico

Há um ano, uma casa no Jardim Bela Vista acendeu a luz que o próprio nome promete: Wynara (pronuncia-se "Uinará"), "terra iluminada" no dicionário Nhenety Kariri-Xoco. Em outubro, o Espaço Cultural Wynara celebra o seu primeiro aniversário, e o destaque da festa é uma exposição coletiva em sintonia com o Outubro Rosa - mês de prevenção ao câncer de mama que passou a abordar também os cuidados com o câncer do colo do útero -, com curadoria de Caroline Rohwedder, Marcelo Bressanin e Paulo Pino.

A mostra "Poéticas do Cuidado" reúne 12 obras inéditas, concebidas a partir de manequins femininos por 11 artistas de diferentes vertentes, como artes visuais, arte sonora, grafitti e fotografia. A exposição segue para visitação até 10 de novembro, às quartas e quintas-feiras, das 14h às 20h; às sextas-feiras, das 14h às 18h; e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

No sábado, 17 de outubro, às 19h, acontece o Happy Hour Art, um bate-papo entre o público e os artistas participantes - Brisa, Caroline Rohwedder, Di, Freitas Maria, Gaúcha, Magali Arantes, Mah Fernandes, Marcelo Bressanin, Natalia Gassner, Paulo Pino e Philosophia - sobre seus processos de criação.

"O Wynara se tornou, neste seu primeiro ano, um ponto de encontro de quem faz e de quem ama a arte em Bauru e região. Nascemos para dar espaço e voz a quem ainda não encontrava um lugar, e agora damos um passo além: além de uma programação aberta ao grande público, passamos a oferecer formação e capacitação para artistas. Por isso, celebramos nosso aniversário com 'Poéticas do Cuidado', uma exposição que nos lembra que a arte também é uma forma de cuidar das pessoas, da cultura e da nossa cidade", afirma Paulo Pino, fundador e diretor artístico do Wynara.

Um ano de arte em Bauru

Inaugurado em 23 de outubro de 2025, o Wynara chega ao primeiro ano de existência com uma agenda contínua de exposições e formação, como oficinas e workshops. Até setembro deste ano, foram realizados, entre outros, a Mostra de Arte Wynara 2026, com obras inéditas de artistas bauruenses selecionados por edital, e as exposições individuais "Um chão a ser pisado com os olhos", de Ronaldo Gifa, e "Calligraffiti", de Mari Monteiro.

Já as oficinas percorreram linguagens como cerâmica, fantoches, assemblage, discotecagem, escultura em papel, relação entre literatura e artes visuais, fotografia, direitos autorais e estratégias de pré-produção de projetos culturais. O espaço promoveu ainda happy art hours com bate-papos entre artistas e público, batalhas de arte, feiras de artes e artesanias, encontros literários com lançamentos de livros, o projeto "Sons de Bauru", intervenções de arte urbana no portão do espaço e uma mostra audiovisual com curtas-metragens bauruenses.

"Em um ano, vimos o Wynara cumprir o que prometeu: ser um território livre de criação e diálogo, onde o artista local é protagonista. Cada oficina e cada exposição mostram que a cultura aproxima as pessoas e fortalece a criação artística. Somos muito gratos à população bauruense e da região, que abraçou o espaço e fez dele uma extensão em suas vidas", conclui Pino.

Oficinas e show musical gratuitos

As celebrações seguem ao longo do mês também nas oficinas Wynara, que oferecem ao público o acesso a técnicas artísticas diversas - as atividades são gratuitas e recebem participantes por ordem de chegada.

No sábado (10), às 15h, o artista indígena Klléber Terena conduz a oficina "Grafismos em ecobags", com 15 vagas. A atividade é uma imersão na identidade do povo Terena e na riqueza de seus grafismos, presentes em pinturas corporais, cerâmicas, artesanato e tecelagem. Os participantes produzem ecobags customizadas por meio da serigrafia, unindo técnica e grafismos deste povo originário, como veículo dos seus saberes ancestrais, história e espiritualidade. Klléber é ilustrador, artesão, muralista, pedagogo e educador, gestor cultural e integrante da Cultura Viva Kopenoti.

No domingo, 18 de outubro, às 15h30, Paulo Pino comanda a oficina infantil "Criação de bonecos com balões", com 20 vagas. Nela, as crianças aprendem a desenvolver personagens divertidos com balões infláveis e materiais diversos. A música entra em cena no domingo, 11 de outubro, às 18h, com o show "Rock Geral", de Julio Wolverine.

O repertório passa pelas décadas de 50 a 80 e traz grandes sucessos nacionais e internacionais, além dos chamados lados B, C e D, na crueza do violão, na "folclorice" da gaita de boca e na alegria da pandeirola tocada com o pé. Músico desde 1998, Wolverine já passou por bandas como Avatar, Rock 80, Tkr Cara Preta e Sonic Shakers, e ficou entre os dez melhores do festival Botucanto, em 2016.

Comida é Arte: galinhada, cuscuz paulista e bolo de fubá

O workshop "Comida é Arte" volta em nova edição, agora dedicado à cozinha caipira. Conduzido pelo jornalista Milton Rizzato e com Paulo Pino no fogão, o encontro reúne palestra, bate-papo e degustação, e acontece no sábado, 31 de outubro, às 19h.

A inspiração é o livro "A Culinária Caipira da Paulistânia", de Carlos Alberto Dória e Marcelo Corrêa Bastos, que combina pesquisa histórica e receitas culinárias para revelar os ingredientes e técnicas da região cultural que abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, marcada pela expansão bandeirante e pela tradição caipira.

Após o workshop, o público degusta galinhada com arroz, cuscuz de legumes molhadinho (opção vegana) e bolo de fubá com goiabada. São 20 vagas, ao investimento de R$ 79,90 - as bebidas não são incluídas. As inscrições vão até 29 de outubro, no site www.wynara.com.br. A renda do workshop é integralmente revertida para as despesas de manutenção do Wynara.

Todos os demais eventos de outubro, como as oficinas e o show musical, são gratuitos. A diretoria do espaço sugere, no entanto, sem obrigatoriedade, a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, entregues trimestralmente a instituições assistenciais de Bauru.

SERVIÇO

• Exposição coletiva "Poéticas do Cuidado": Abertura na sexta-feira, 9 de outubro, às 19h. Em cartaz até 10 de novembro - Visitação: quarta e quinta-feira, das 14h às 20h; sexta-feira, das 14h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 20h

• Oficina "Grafismos em ecobags" com Klléber Terena, sábado, 10 de outubro, às 15h. 15 vagas, por ordem de chegada

• Show "Rock Geral" com Julio Wolverine - Domingo, 11 de outubro, às 18h

• Happy Art Hour: bate papo com artistas participantes da exposição coletiva "Poéticas do Cuidado", sábado, 17 de outubro, às 19h

• Oficina infantil "Criação de bonecos com balões" com Paulo Pino , domingo, 18 de outubro, às 15h30. 20 vagas, por ordem de chegada

• Workshop "Comida é Arte - Culinária caipira da Paulistânia" com Milton Rizzato e Paulo Pino, sábado, 31 de outubro, às 19h, 20 vagas, com inscrições no www.wynara.com.br  até 29 de outubro

Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, a uma quadra da UPA Bela Vista, Bauru.

Entrada: gratuita (sugerida a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, a serem entregues para instituições assistenciais), com exceção do workshop "Comida é Arte - Culinária Caipira da Paulistânia" (R$ 79,90 a participação, com renda revertida para manutenção do Wynara). Website: www.wynara.com.br | E-mail: wynara.artes@gmail.com

 

Códice Gaia obra que emprega técnica de colagem de papel sobre manequim plástico de Carol Rohwedder
Códice Gaia obra que emprega técnica de colagem de papel sobre manequim plástico de Carol Rohwedder
Ninho da Pássara-Rosa em Jardim Florido com uso de tinta acrílica e outros materiais do artista Brisa
Ninho da Pássara-Rosa em Jardim Florido com uso de tinta acrílica e outros materiais do artista Brisa

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