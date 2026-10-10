Há um ano, uma casa no Jardim Bela Vista acendeu a luz que o próprio nome promete: Wynara (pronuncia-se "Uinará"), "terra iluminada" no dicionário Nhenety Kariri-Xoco. Em outubro, o Espaço Cultural Wynara celebra o seu primeiro aniversário, e o destaque da festa é uma exposição coletiva em sintonia com o Outubro Rosa - mês de prevenção ao câncer de mama que passou a abordar também os cuidados com o câncer do colo do útero -, com curadoria de Caroline Rohwedder, Marcelo Bressanin e Paulo Pino.

A mostra "Poéticas do Cuidado" reúne 12 obras inéditas, concebidas a partir de manequins femininos por 11 artistas de diferentes vertentes, como artes visuais, arte sonora, grafitti e fotografia. A exposição segue para visitação até 10 de novembro, às quartas e quintas-feiras, das 14h às 20h; às sextas-feiras, das 14h às 18h; e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

No sábado, 17 de outubro, às 19h, acontece o Happy Hour Art, um bate-papo entre o público e os artistas participantes - Brisa, Caroline Rohwedder, Di, Freitas Maria, Gaúcha, Magali Arantes, Mah Fernandes, Marcelo Bressanin, Natalia Gassner, Paulo Pino e Philosophia - sobre seus processos de criação.