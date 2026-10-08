08 de outubro de 2026
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POLÍCIAS MOBILIZADAS

Carro de desaparecida é encontrado em Bauru e buscas continuam

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Veículo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira
Veículo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira

O Fiat Mobi branco da jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, moradora de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), que trabalha como motorista de aplicativo em Bauru e está desaparecida, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (8) em Bauru.

O veiculo foi localizado estacionado na rua São Januário, no Jardim Redentor. A Polícia Militar e Civil estão no local e as busca pela jovem continuam, inclusive na zona rural de Piratininga. A ocorrência está em andamento e novas informações serão atualizadas.

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