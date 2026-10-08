As buscas pela jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, moradora de Piratininga, tiveram um desfecho trágico: seu corpo foi localizado por volta de 14h desta quinta-feira (8), em uma estrada rural de Piratininga. Por volta de 16, sua irmã foi ao local e a reconheceu.

Pâmela trabalhava como motorista de aplicativo em Bauru e estava desaparecida desde a quarta-feira (7). Familiares estavam desesperados e procuraram ajuda das polícias e de colegas que atuam no mesmo aplicativo.

Segundo informações da irmã e da tia, Pâmela não voltou para casa e não dava notícias há mais de 24 horas. Ela saiu de casa para trabalhar em Bauru na manhã desta quarta-feira com seu carro, um Fiat Mobi branco, modelo 2021, e não foi mais vista desde então. O carro também sumiu e o celular estava desligado.