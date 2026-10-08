08 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA ABSURDA!

Polícia encontra corpo de jovem desaparecida em estrada rural

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Local onde o corpo foi encontrado
Local onde o corpo foi encontrado

As buscas pela jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, moradora de Piratininga, tiveram um desfecho trágico: seu corpo foi localizado por volta de 14h desta quinta-feira (8), em uma estrada rural de Piratininga. Por volta de 16, sua irmã foi ao local e a reconheceu.

Pâmela trabalhava como motorista de aplicativo em Bauru e estava desaparecida desde a quarta-feira (7). Familiares estavam desesperados e procuraram ajuda das polícias e de colegas que atuam no mesmo aplicativo.  

Segundo informações da irmã e da tia, Pâmela não voltou para casa e não dava notícias há mais de 24 horas. Ela saiu de casa para trabalhar em Bauru na manhã desta quarta-feira com seu carro, um Fiat Mobi branco, modelo 2021, e não foi mais vista desde então. O carro também sumiu e o celular estava desligado.

A tia informou ao JC/JCNET que Pâmela não estava em nenhum relacionamento e não tinha queixas de nenhuma desavença. Quem souber informações que possam ajudar deve telefonar, ainda que anonimamente, para o Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou para o 190 da Polícia Militar.

Perícia foi chamada ao local
Perícia foi chamada ao local
Delegado Cledson Nascimento, titular da Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru
Delegado Cledson Nascimento, titular da Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru
Pâmela tinha 29 anos
Pâmela tinha 29 anos

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