A Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Benedito Moreira Pinto, 7-20, Jd. Panorama, em Bauru, receberá na próxima quinta-feira (15), às 20h, um concerto de câmara em homenagem ao Dia do Professor. A entrada é gratuita. A apresentação será realizada por um grupo de oito músicos, que interpretará obras de música erudita.

O evento é organizado pelo grupo Amigos da Orquestra Filarmônica da Noroeste Paulista (Ofinp), em parceria com o Setor de Educação e Cultura da Diocese de Bauru. O diretor musical e regente João Fernando Paluan convidou músicos que foram seus alunos para participar da apresentação. A iniciativa também conta com o apoio do padre Rodrigo Sena e do diácono José Rafael Mazzoni, que incentivam ações culturais realizadas pela Diocese de Bauru. Entre os projetos apoiados está o Cultura do Coração, voltado à aproximação entre a cultura, a comunidade e a Igreja.

Para a maestrina Sonia Berriel, uma das envolvidas na organização e coordenadora do projeto Cultura do Coração da Paróquia, o concerto é uma oportunidade de homenagear os professores e aproximar o público da música clássica. "Quero convidar toda Bauru para essa noite especial, que homenageia os professores. É um concerto preparado com muito carinho pelo maestro João Fernando Paluan para aproximar o público da música clássica. Será um prazer que as pessoas levem os amigos e a família para essa homenagem", afirma.

A apresentação terá um significado especial para João Fernando Paluan, que decidiu convidar antigos alunos para formar o grupo de músicos. Segundo o regente, muitos deles se tornaram profissionais da área e alguns também seguiram a carreira docente.