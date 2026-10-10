A Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Benedito Moreira Pinto, 7-20, Jd. Panorama, em Bauru, receberá na próxima quinta-feira (15), às 20h, um concerto de câmara em homenagem ao Dia do Professor. A entrada é gratuita. A apresentação será realizada por um grupo de oito músicos, que interpretará obras de música erudita.
O evento é organizado pelo grupo Amigos da Orquestra Filarmônica da Noroeste Paulista (Ofinp), em parceria com o Setor de Educação e Cultura da Diocese de Bauru. O diretor musical e regente João Fernando Paluan convidou músicos que foram seus alunos para participar da apresentação. A iniciativa também conta com o apoio do padre Rodrigo Sena e do diácono José Rafael Mazzoni, que incentivam ações culturais realizadas pela Diocese de Bauru. Entre os projetos apoiados está o Cultura do Coração, voltado à aproximação entre a cultura, a comunidade e a Igreja.
Para a maestrina Sonia Berriel, uma das envolvidas na organização e coordenadora do projeto Cultura do Coração da Paróquia, o concerto é uma oportunidade de homenagear os professores e aproximar o público da música clássica. "Quero convidar toda Bauru para essa noite especial, que homenageia os professores. É um concerto preparado com muito carinho pelo maestro João Fernando Paluan para aproximar o público da música clássica. Será um prazer que as pessoas levem os amigos e a família para essa homenagem", afirma.
A apresentação terá um significado especial para João Fernando Paluan, que decidiu convidar antigos alunos para formar o grupo de músicos. Segundo o regente, muitos deles se tornaram profissionais da área e alguns também seguiram a carreira docente.
"Se é o Dia do Professor, eu sou professor e vou convidar meus alunos para tocar, que hoje são profissionais. Não existe um exemplo melhor do que o professor tocando com seus ex-alunos, que hoje também são professores", comenta Paluan.
SURPRESA
O maestro também prepara uma surpresa para o final da apresentação, que será revelada apenas durante o concerto. Entre os músicos convidados está a pianista Rubia Victoria, que foi aluna de Paluan. Ela relembra a importância do professor em sua trajetória profissional. "Fiquei muito feliz e honrada com o convite. Para mim, é um orgulho imenso tocar com meu querido professor. Ele foi uma pessoa muito especial e me recebeu em sua turma em um momento em que eu pensava em parar de tocar piano", conta.
Segundo Rubia, o incentivo recebido na adolescência foi fundamental para que ela continuasse na música. Aos 14 ou 15 anos, ela pensava em desistir do piano, mas, após o contato com Paluan, retomou os estudos e, dois anos depois, participou de um concurso na Venezuela. Posteriormente, decidiu cursar faculdade de música.
A coordenadora da Pastoral Universitária da Diocese de Bauru, Amanda Verardo, destaca que o concerto também busca valorizar iniciativas culturais produzidas na própria cidade e incentivar novos talentos. "Às vezes, olhamos para fora e não percebemos o que temos dentro. Existem tesouros aqui no meio de nós que precisamos reconhecer e valorizar", afirma.
Amanda também compara o trabalho dos músicos ao dos professores, ressaltando a dedicação necessária para alcançar bons resultados. "Assim como a música precisa estar muito bem afinada, existe um trabalho e um treino diário. É como o professor em sala de aula, que se dedica diariamente aos alunos para que eles estejam preparados para a sociedade." Para ela, a apresentação também pode despertar o interesse de jovens pela música. "Eles vão assistir, mas um dia podem estar lá se apresentando", acrescenta.
A coordenadora do Setor de Educação e Cultura da Diocese de Bauru, Andrea Vianna, explica que a iniciativa está alinhada à proposta do setor de aproximar educação e cultura. "O Setor de Educação e Cultura tem a missão de evangelizar o mundo através da educação e da cultura. A gente tenta juntar e congregar a cultura com a educação", explica.