O Jardim Botânico Municipal de Bauru receberá a apresentação do Coral 'Girassóis do Coração' neste domingo (11), às 10h, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1 de outubro. A apresentação será no Centro de Visitação do Jardim Botânico, com entrada gratuita e aberta ao público.

A atividade é uma oportunidade de celebrar a música, a convivência e a participação social das pessoas idosas, valorizando seus talentos e potencialidades e reconhecendo a importância de espaços que promovam bem-estar, cultura e integração. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico de Bauru, com o apoio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa do Centro de Interação Social Santa Cândida (Cite).

O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, a apresentação será realizada normalmente, pois o espaço é fechado.