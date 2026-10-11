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MÊS DAS CRIANÇAS

Jardim Botânico de Bauru terá sábados de diversão para crianças

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Jardim Botânico
Crianças terão várias atividades gratuitas este mês de outubro
Crianças terão várias atividades gratuitas este mês de outubro

Em comemoração ao Mês das Crianças, o Jardim Botânico Municipal de Bauru realiza uma programação especial aos sábados neste mês de outubro. Serão dias de atividades educativas, brincadeiras, música, yoga e muita diversão para toda a família, tendo a natureza do Jardim Botânico como cenário e as plantas como inspiração.

A iniciativa é uma oportunidade para as crianças explorarem, aprenderem, brincarem e descobrirem a natureza de um jeito diferente em momentos especiais ao ar livre. As atividades são gratuitas e destinadas a crianças de todas as idades. Não é necessário realizar inscrição. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico de Bauru, com o apoio da escola de música Centro Suzuki de Bauru, instrutora de yoga Letícia Amorim, Unisagrado e Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal.

PROGRAMAÇÃO

Dia 17/10
13h30 - Apresentação musical na Praça dos Bambus

Como parte da programação especial do Mês das Crianças, o Jardim Botânico recebe os alunos da Escola de Música Centro Suzuki de Bauru para uma apresentação de música erudita na Praça dos Bambus. Um momento especial para as crianças e toda a família apreciarem a música em meio à natureza, valorizando a expressão artística, a criatividade e o talento dos jovens músicos.

Dia 24/10
Das 9h às 12h - Biologando Especial - Mês das Crianças

Atividades para as crianças com diversas estações temáticas com oficinas e atividades na trilha das crianças.

Dia 31/10
Das 9h às 16h - Halloween contra a Dengue

Programação especial realizada durante todo o dia em parceria com a Equipe de Educação em Saúde da Secretaria de Saúde. Neste dia serão diversas atividades, com teatro para crianças, atividade 'Brincando na Trilha das Crianças', amostras e exposições sobre o mosquito Aedes aegypti, presença dos Heróis contra a dengue, exposição do mosquitão e apresentação das banda 'O fim da picada'.

Em caso de chuva, as atividades serão alteradas.

 

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