Em comemoração ao Mês das Crianças, o Jardim Botânico Municipal de Bauru realiza uma programação especial aos sábados neste mês de outubro. Serão dias de atividades educativas, brincadeiras, música, yoga e muita diversão para toda a família, tendo a natureza do Jardim Botânico como cenário e as plantas como inspiração.

A iniciativa é uma oportunidade para as crianças explorarem, aprenderem, brincarem e descobrirem a natureza de um jeito diferente em momentos especiais ao ar livre. As atividades são gratuitas e destinadas a crianças de todas as idades. Não é necessário realizar inscrição. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Jardim Botânico de Bauru, com o apoio da escola de música Centro Suzuki de Bauru, instrutora de yoga Letícia Amorim, Unisagrado e Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal.

PROGRAMAÇÃO