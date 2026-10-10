Bauru encerrou as eleições de 2026 com um resultado que recoloca em evidência um problema recorrente de sua vida política: a dificuldade de transformar o tamanho de seu eleitorado e sua importância regional em representação parlamentar. Dos 22 candidatos ligados ao município que disputaram vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo, apenas Capitão Augusto (PL) conquistou uma cadeira. Reeleito para o quarto mandato como deputado federal, ele será, mais uma vez, o único com domicílio eleitoral em Bauru entre os parlamentares eleitos para as duas casas legislativas.

A cidade não elegeu nenhum deputado estadual. Na esfera federal, a única cadeira ficou com Capitão Augusto, que, apesar de ter seu título eleitoral Bauru, obteve apenas 4.508 votos no município. Sua votação estadual, de 153.745 votos, garantiu a reeleição, mas o resultado não representa uma mobilização expressiva do eleitorado bauruense em torno de sua candidatura.

O desfecho é significativo por duas razões. A primeira é a repetição de um quadro de representação reduzida, apesar do peso demográfico e econômico de Bauru. A segunda está no comportamento do próprio eleitorado: a maioria dos votos válidos nas disputas proporcionais foi destinada a candidatos de outras cidades, em vez de se concentrar nos nomes vinculados ao município.