O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que o poço Gasparini está fora de operação desde o final da tarde de sexta-feira (9), devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica. O restabelecimento da energia foi constatado por volta das 6h deste sábado (10). Em razão do período do poço sem produção, o reservatório que atende a unidade encontra-se abaixo do nível operacional.

Com isso, o abastecimento encontra-se comprometido no Núcleo Gasparini, Jardim Helena, Vila Garcia, Núcleo Vanuire, Jardim Progresso, Jardim Petrópolis e na parte alta do Jardim TV, podendo ocorrer falta de água nos imóveis. A normalização ocorrerá de forma gradativa após o retorno da energia elétrica, com o religamento do poço e a recuperação do nível do reservatório.

O DAE orienta os moradores a fazerem uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene básica. Pedidos de caminhão-pipa devem ser feitos diretamente à Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.