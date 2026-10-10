Eleição que não acabou

"A eleição terminou. A questão da representação, não!". Esse mote fecha duas extensas matérias analíticas que estão na edição impressa do Jornal da Cidade e no JCNET deste final de semana. Tratam, evidentemente, do grave fato de Bauru não ter elegido diretamente nenhum representante (deputado) na Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

Os variados motivos

O Café com Política (JC/JCNET e 96FM) desta sexta (9) também discutiu a dificuldade de Bauru em eleger representantes com forte vínculo local. Entre os fatores mencionados no programa, que teve o ex-vereador Coronel Meira como convidado, estão a fragmentação dos votos, a concorrência com candidaturas ideológicas ou de segmentos e a força de grupos políticos com bases eleitorais consolidadas.

Falta de lideranças

O dilema bauruense também permite relacionar as disputas eleitorais fracassadas da classe política local (salvo duas ou três exceções) à construção de lideranças autênticas, que consigam ultrapassar os limites do município e promover articulação política regional. Bauru tem eleitorado expressivo, mas transformar esse potencial em representação política depende de articulação, concentração de votos e candidaturas competitivas.