Nesta sexta-feira (9), em Cafelândia, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou na prisão de um homem suspeito de amarrar e ameaçar uma idosa durante roubo a residência ocorrido no último dia 5, em Guarantã (78 quilômetros de Bauru), na região de Lins.

No dia do crime, segundo a polícia, o investigado amarrou a vítima em uma cadeira, causando lesões em seu corpo, e, mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, fugiu levando uma quantia em dinheiro não informada.

Após a notícia dos fatos, as polícias civil e militar passaram a buscar imagens e informações que culminaram na identificação do autor. Em cumprimento à ordem judicial, ele foi preso de madrugada pela PM no Distrito de Simões, em Cafelândia.