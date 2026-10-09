Guarantã - Um incêndio atingiu dois veículos após uma colisão traseira ocorrida na madrugada desta sexta-feira (9), na altura do quilômetro 414 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guarantã (78 quilômetros de Bauru), na região de Lins. Um dos motoristas não resistiu e morreu no local.

O acidente ocorreu por volta das 3h, no sentido oeste da rodovia. Por razões a serem esclarecidas, segundo informações do Portal NovaTV, uma carreta que transportava encomendas atingiu a traseira de um caminhão que levava uma carga têxtil. Na sequência, a carreta pegou fogo.

O motorista de um dos veículos, de 46 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as circunstâncias da colisão serão investigadas. Também atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, concessionária e da Polícia Militar Rodoviária.