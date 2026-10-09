Jaú - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), prendeu três suspeitos de tentar matar um homem de 38 anos com golpes de facão, na madrugada do último dia 21 de agosto, no Jardim Concorde, no Distrito de Potunduva.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, C.M.S. (apenas as iniciais foram divulgadas), foi atacado com vários golpes de facão no cruzamento das ruas Antônio do Rego e Eugênio Pasqualin.
Ele foi socorrido em estado grave e levado à Santa Casa de Jaú com lesões profundas na nuca e nos braços. Em razão dos ferimentos, precisou passar por cirurgia e permaneceu internado na unidade.
A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica, mas, apesar das diligências, os autores da tentativa de homicídio não foram localizados. O caso passou, então, a ser apurado pela Polícia Civil.
Após investigações, equipe do SIG identificou três suspeitos do crime. Eles tiveram as prisões temporárias decretadas, foram presos por policiais civis da unidade e seguem à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, a vítima apontou a participação do trio, além de prestar novos esclarecimentos sobre a dinâmica dos fatos. As investigações prosseguem visando à completa identificação de todos os envolvidos, individualização das condutas e esclarecimento da motivação do crime.