Jaú - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), prendeu três suspeitos de tentar matar um homem de 38 anos com golpes de facão, na madrugada do último dia 21 de agosto, no Jardim Concorde, no Distrito de Potunduva.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, C.M.S. (apenas as iniciais foram divulgadas), foi atacado com vários golpes de facão no cruzamento das ruas Antônio do Rego e Eugênio Pasqualin.

Ele foi socorrido em estado grave e levado à Santa Casa de Jaú com lesões profundas na nuca e nos braços. Em razão dos ferimentos, precisou passar por cirurgia e permaneceu internado na unidade.