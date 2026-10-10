A Prefeitura de Bauru pagou aos servidores públicos municipais, nesta sexta-feira (9), a primeira parcela dos valores relativos ao descongelamento de benefícios como biênio e sexta-parte que ficaram suspensos durante a vigência do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

O pagamento é correspondente a 50% das diferenças retroativas referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, conforme previsto na Lei Municipal nº 8.009/2026.

Nesta primeira parcela, o pagamento total foi de mais de R$ 4,7 milhões, beneficiando 5.348 servidores efetivos ativos e inativos do município. O pagamento do restante da diferença vai ser feito posteriormente e informado aos servidores públicos municipais de Bauru.