Um caso de suspeita de desvio de medicamentos foi registrado em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) na última nesta terça-feira (6). No boletim de ocorrência (BO), uma paciente denuncia que um técnico de enfermagem teria desviado doses de morfina durante seu tratamento no Hospital Municipal da cidade. Segundo o relato da vítima à polícia, ela apresenta desgaste nas vértebras L4 e L5, compressão do nervo ciático, escoliose, doença pulmonar crônica e fibromialgia. Por conta das condições de saúde, a mulher realiza tratamento com morfina há aproximadamente um ano, mas afirma que não sentia melhora nas dores em algumas ocasiões.

A paciente narrou que o técnico de enfermagem costumava atendê-la com pressa e preparar a medicação de costas para ela. Algumas situações levantaram suspeitas, como o fato de o profissional deixar a sala com a mão fechada. Em uma das ocasiões, uma ampola com a ponta quebrada, mas ainda cheia de líquido, caiu no chão quando ele saía do local. O episódio foi presenciado pelo filho da paciente. De acordo com a mulher, o técnico alegou que o medicamento era dipirona para uso pessoal e descartou a ampola. Posteriormente, porém, teria voltado a mexer na caixa de descarte.

A paciente também afirmou ter percebido que as dores não melhoravam quando era atendida pelo mesmo profissional. Segundo ela, posteriormente tomou conhecimento de que outro paciente que utilizava a mesma medicação também não apresentava melhora após os atendimentos realizados pelo técnico. Ainda conforme o relato, em 19 de março, a mulher foi ao hospital para receber a medicação. Desconfiada, pediu que outra enfermeira a acompanhasse até a sala onde o procedimento seria realizado. Enquanto o técnico simulava a aplicação, a profissional teria percebido que ele colocava o medicamento no bolso da camisa.