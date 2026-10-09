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EM ITAPUÍ

Paciente denuncia suspeita de desvio de morfina em hospital

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustração
'Eu continuava sentindo dor', relata paciente sobre suspeita de falha na aplicação de morfina
'Eu continuava sentindo dor', relata paciente sobre suspeita de falha na aplicação de morfina

Um caso de suspeita de desvio de medicamentos foi registrado em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) na última nesta terça-feira (6). No boletim de ocorrência (BO), uma paciente denuncia que um técnico de enfermagem teria desviado doses de morfina durante seu tratamento no Hospital Municipal da cidade. Segundo o relato da vítima à polícia, ela apresenta desgaste nas vértebras L4 e L5, compressão do nervo ciático, escoliose, doença pulmonar crônica e fibromialgia. Por conta das condições de saúde, a mulher realiza tratamento com morfina há aproximadamente um ano, mas afirma que não sentia melhora nas dores em algumas ocasiões.

A paciente narrou que o técnico de enfermagem costumava atendê-la com pressa e preparar a medicação de costas para ela. Algumas situações levantaram suspeitas, como o fato de o profissional deixar a sala com a mão fechada. Em uma das ocasiões, uma ampola com a ponta quebrada, mas ainda cheia de líquido, caiu no chão quando ele saía do local. O episódio foi presenciado pelo filho da paciente. De acordo com a mulher, o técnico alegou que o medicamento era dipirona para uso pessoal e descartou a ampola. Posteriormente, porém, teria voltado a mexer na caixa de descarte.

A paciente também afirmou ter percebido que as dores não melhoravam quando era atendida pelo mesmo profissional. Segundo ela, posteriormente tomou conhecimento de que outro paciente que utilizava a mesma medicação também não apresentava melhora após os atendimentos realizados pelo técnico. Ainda conforme o relato, em 19 de março, a mulher foi ao hospital para receber a medicação. Desconfiada, pediu que outra enfermeira a acompanhasse até a sala onde o procedimento seria realizado. Enquanto o técnico simulava a aplicação, a profissional teria percebido que ele colocava o medicamento no bolso da camisa.

A enfermeira chamou o técnico para fora da sala e acionou a enfermeira-chefe e um funcionário do setor administrativo para conversar sobre a situação. O filho da paciente, que aguardava no corredor, afirmou ter visto o momento em que o suspeito retirou a ampola do bolso e a entregou a uma das pessoas presentes. Em seguida, segundo o relato, o suspeito deixou o local chorando.

Após o episódio, uma médica fez novas prescrições, e a medicação foi administrada corretamente, de acordo com a paciente. No entanto, ao retornar ao hospital na segunda-feira (5), a mulher encontrou novamente o técnico de enfermagem no atendimento. Ela declarou à polícia que não se sente segura diante da situação e relatou ter sofrido com dores durante o período em que suspeita que as doses não tenham sido administradas corretamente. O caso será investigado pela Polícia Civil, e os fatos deverão ser esclarecidos no decorrer do inquérito policial.

De acordo com reportagem publicada pelo site Noticiantes, a Diretoria Municipal de Saúde de Itapuí informou que o técnico de enfermagem foi contratado pela Sociedade Brasileira Caminhos de Damasco (SBCD), empresa gestora do Hospital São José de Itapuí, e, após o caso, foi afastado de suas funções. A conduta dele é apurada por meio de sindicância interna.

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