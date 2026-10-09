Veja o que abre neste final de semana em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12).

COMÉRCIO

As lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho abrirão até as 20h nesta sexta (9). No sábado (10) as lojas abrem das 9h às 18h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye (Patrulha Canina). Já na segunda (12), o comércio central abre das 9h às 17h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Moana, Flash, Mickey e Minnie.

O Shoppings (Bauru e Boulevard) as lojas funcionarão no sábado das das 10h às 22 e no domingo e feriado das 12h às 20h. Já a praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.