Veja o que abre neste final de semana em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12).
COMÉRCIO
As lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho abrirão até as 20h nesta sexta (9). No sábado (10) as lojas abrem das 9h às 18h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye (Patrulha Canina). Já na segunda (12), o comércio central abre das 9h às 17h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Moana, Flash, Mickey e Minnie.
O Shoppings (Bauru e Boulevard) as lojas funcionarão no sábado das das 10h às 22 e no domingo e feriado das 12h às 20h. Já a praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.
BANCOS E SERVIÇOS FEDERAIS
Ficam fechados na segunda (12) reabrindo na terça (13), conforme o horário de atendimento de cada órgão.
POUPATEMPO
O Poupatempo funciona no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo e segunda-feira, retornando na terça-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
PREFEITURA E EMDURB
O expediente administrativo será encerrado às 18h desta sexta-feira (9), retornando às 8h de terça-feira (13). Estarão funcionando os seguintes serviços da Emdurb coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária.
COLETA DE LIXO ORGÂNICO E SELETIVO
Funciona normalmente no sábado e na segunda-feira.
ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam no sábado das 7h às 19h, e no domingo e na segunda-feira das 8h às 16h
ECOVERDE
O Ecoverde funciona no sábado das 7h às 13h, ficará fechado no domingo, e funciona na segunda-feira das 7h às 13h.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até sexta-feira (9), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na terça-feira (13), às 8h.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo termina às 17h desta sexta-feira (9), retornando às 8h de terça-feira (13). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados para a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) por meio do 0800 014 2026. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
ZOOLÓGICO
Sábado, domingo e segunda-feira – das 8h às 17h
JARDIM BOTÂNICO
Todos os dias – das 8h às 16h
HORTO FLORESTAL
Área de lazer externa – aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas – fechadas no sábado, domingo e segunda-feira. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na sexta-feira, retomando as atividades na terça-feira, às 8h.
BOSQUE DA COMUNIDADE
Todos os dias – das 7h às 17h30
COHAB
A Cohab encerra os atendimentos nesta sexta-feira (9), às 17h, retomando o funcionamento na terça-feira (13), às 8h.
TRANSPORTE COLETIVO
- Dia 10 (sábado) – as linhas operarão com a tabela de sábado
- Dia 11 (domingo) – as linhas operarão com a tabela de domingo e feriado
- Dia 12 (segunda-feira) – as linhas operarão com a tabela de domingo e feriado