A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bauru preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças no Calçadão da Batista de Carvalho, que começa nesta sexta-feira (9), com horário do comércio estendido, das 9h às 20h, e brinquedos infláveis distribuídos pelas sete quadras, proporcionando diversão gratuita.
Além disso, de acordo com a CDL, as crianças que passarem pelo Centro de Bauru com seus familiares no sábado (10) e no feriado de segunda-feira (12) encontrarão não só esses brinquedos, mas também personagens infantis fazendo interação com os pequenos no período da manhã. A CDL frisa que, no sábado, as lojas do Centro ficam abertas das 9h às 18h e, no feriado, das 9h às 17h. Ainda segundo a CDL, a programação dos dias 10 e 12 contará com quatro personagens infantis circulando pelo Calçadão, das 10h às 12h, para conversar com as crianças, tirar fotos e tornar a experiência ainda mais divertida. No sábado, estarão no Calçadão Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye, da Patrulha Canina.
Já na segunda-feira, Dia das Crianças, será a vez de Moana, Flash, Mickey e Minnie encontrarem os pequenos. A CDL Bauru informa que busca tornar o período do Dia das Crianças ainda mais especial, levando lazer e entretenimento para o Centro e, ao mesmo tempo, incentivando as famílias a prestigiarem o comércio local.
SERVIÇO
Sexta (9): comércio central aberto das 9h às 20h.
Sábado (10): comércio central aberto das 9h às 18h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye (Patrulha Canina).
Segunda (12): comércio central aberto das 9h às 17h. Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão das 10h às 12h, com os personagens Moana, Flash, Mickey e Minnie.