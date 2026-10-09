A geração de empregos formais nos supermercados da região de Bauru mais que dobrou nos sete primeiros meses de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do levantamento de Mercado de Trabalho da Apas – Associação Paulista de Supermercados, elaborado com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Principais números do setor na região

• 447 novos postos de trabalho no acumulado de janeiro a julho de 2026;

• 121 vagas líquidas geradas somente em julho;

• 30.447 trabalhadores formais no setor;

• 1.027 estabelecimentos distribuídos por 58 municípios;

• 2,3% é a projeção de crescimento do setor na região para 2026;

• 1.371 vagas estão atualmente em aberto no setor na região.

O resultado do mercado de trabalho reforça a relevância do varejo alimentar para a economia regional. O estoque de trabalhadores formais chegou a 30.447 em julho, ante 29.649 no mesmo mês de 2025, crescimento de aproximadamente 2,7%. Para o presidente da Apas, Erlon Ortega, o desempenho do setor no mercado de trabalho mostra que os supermercados seguem contribuindo para a geração de oportunidades, especialmente em um cenário de expansão da atividade regional.