09 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MAIOR QUE 2025

Supermercados da região de Bauru geram 447 empregos em 2026

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Apas
Erlon Ortega, presidente da Apas
Erlon Ortega, presidente da Apas

A geração de empregos formais nos supermercados da região de Bauru mais que dobrou nos sete primeiros meses de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do levantamento de Mercado de Trabalho da Apas – Associação Paulista de Supermercados, elaborado com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Principais números do setor na região 
•     447 novos postos de trabalho no acumulado de janeiro a julho de 2026;  
•     121 vagas líquidas geradas somente em julho;  
•     30.447 trabalhadores formais no setor;  
•     1.027 estabelecimentos distribuídos por 58 municípios;  
•     2,3% é a projeção de crescimento do setor na região para 2026;
•     1.371 vagas estão atualmente em aberto no setor na região. 

O resultado do mercado de trabalho reforça a relevância do varejo alimentar para a economia regional. O estoque de trabalhadores formais chegou a 30.447 em julho, ante 29.649 no mesmo mês de 2025, crescimento de aproximadamente 2,7%. Para o presidente da Apas, Erlon Ortega, o desempenho do setor no mercado de trabalho mostra que os supermercados seguem contribuindo para a geração de oportunidades, especialmente em um cenário de expansão da atividade regional. 

“O setor supermercadista tem uma presença muito forte na geração de emprego e renda e os números de Bauru mostram isso. São mais de 30 mil trabalhadores formais na região e um saldo positivo de 447 vagas somente nos primeiros sete meses deste ano. Esse movimento também acompanha a perspectiva de crescimento do setor, que tem papel importante na economia dos 58 municípios atendidos pela regional”, destaca Ortega.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários