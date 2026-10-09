O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paulista 2026 será nesta sexta-feira, 9. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde no Ginásio José Liberatti, em Osasco, às 21h30, com transmissão do Sportv 2. A partida é válida pelo Jogo 1 da grande final. A equipe bauruense chega para a final invicta, com oito vitórias nos oito jogos disputados no torneio.

Na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru venceu e eliminou o Cora São Caetano, com triunfos por 3 a 1 e 3 a 0, este em casa diante de sua torcida. O Osasco São Cristóvão Saúde fez a segunda melhor campanha da fase classificatória e eliminou o EC Pinheiros, com vitória por 3 a 2 no segundo jogo. O Sesi Vôlei Bauru faz sua terceira final consecutiva do Paulista, a oitava de sua história, considerando também as decisões disputadas pela equipe então sediada no Sesi Vila Leopoldina. A equipe bauruense busca seu quarto título estadual e o bicampeonato consecutivo, este que seria inédito em sua história.

No duelo com o time de Osasco na fase classificatória, o Sesi Vôlei Bauru venceu jogando em casa, por 3 sets a 2. Na ocasião, Acosta foi a maior pontuadora do time bauruense, com 18, enquanto Bruna Moraes anotou 16. Com 107 pontos, Acosta lidera o Sesi Vôlei Bauru em pontos nesse estadual, seguida por Fingall, com 98, e Maira, com 94. Milka segue liderando em pontos de bloqueio, com 18, enquanto Dani Lins e Lara são as melhores sacadoras, com seis aces.