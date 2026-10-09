O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paulista 2026 será nesta sexta-feira, 9. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde no Ginásio José Liberatti, em Osasco, às 21h30, com transmissão do Sportv 2. A partida é válida pelo Jogo 1 da grande final. A equipe bauruense chega para a final invicta, com oito vitórias nos oito jogos disputados no torneio.
Na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru venceu e eliminou o Cora São Caetano, com triunfos por 3 a 1 e 3 a 0, este em casa diante de sua torcida. O Osasco São Cristóvão Saúde fez a segunda melhor campanha da fase classificatória e eliminou o EC Pinheiros, com vitória por 3 a 2 no segundo jogo. O Sesi Vôlei Bauru faz sua terceira final consecutiva do Paulista, a oitava de sua história, considerando também as decisões disputadas pela equipe então sediada no Sesi Vila Leopoldina. A equipe bauruense busca seu quarto título estadual e o bicampeonato consecutivo, este que seria inédito em sua história.
No duelo com o time de Osasco na fase classificatória, o Sesi Vôlei Bauru venceu jogando em casa, por 3 sets a 2. Na ocasião, Acosta foi a maior pontuadora do time bauruense, com 18, enquanto Bruna Moraes anotou 16. Com 107 pontos, Acosta lidera o Sesi Vôlei Bauru em pontos nesse estadual, seguida por Fingall, com 98, e Maira, com 94. Milka segue liderando em pontos de bloqueio, com 18, enquanto Dani Lins e Lara são as melhores sacadoras, com seis aces.
O técnico do Sesi Vôlei Bauru, Spencer Lee, analisou o desafio contra o time osasquense após a classificação para a final: "Depois de uma grande vitória em casa, com o apoio da torcida e dedicação da nossa equipe, a expectativa para a final é muito boa. Espero que a gente possa reproduzir nosso melhor, com esse mesmo comprometimento com a performance, e que nosso bom jogo seja capaz de nos trazer esse título.
Estamos estudando muito a equipe de Osasco, é uma grande equipe, com reforços internacionais, mas nós também temos um grande time. O importante é que todas as atletas estão extremamente motivadas e são capazes de levar o Sesi Vôlei Bauru para mais um título estadual".
Ingressos disponíveis
A partida decisiva para o título será disputada em Bauru, na Arena Paulo Skaf, na terça-feira, 13, às 21h30. Os ingressos para a decisão estão disponíveis gratuitamente para reserva no Meu Sesi.
Final
Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru - 09/10 - 21h30 - Ginásio José Liberatti, Osasco
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde - 13/10 - 21h30 - Arena Paulo Skaf, Bauru