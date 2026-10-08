Instituído em 1992 e comemorado em 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental propõe uma reflexão global sobre o tema. Nesse contexto, a prática esportiva – e do vôlei na melhor idade – é incentivada pelo técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.

“É um jogo que transforma vidas porque exige foco e rapidez de raciocínio, além de estimular os neurônios e manter o cérebro ativo”, diz.

Ele ressalta que outro benefício é a promoção do pertencimento. “Combate o isolamento social, cria laços fortes de amizade e desenvolve o sentimento de utilidade e o espírito de equipe”, explica o treinador.