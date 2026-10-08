Instituído em 1992 e comemorado em 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental propõe uma reflexão global sobre o tema. Nesse contexto, a prática esportiva – e do vôlei na melhor idade – é incentivada pelo técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.
“É um jogo que transforma vidas porque exige foco e rapidez de raciocínio, além de estimular os neurônios e manter o cérebro ativo”, diz.
Ele ressalta que outro benefício é a promoção do pertencimento. “Combate o isolamento social, cria laços fortes de amizade e desenvolve o sentimento de utilidade e o espírito de equipe”, explica o treinador.
“E mais: cada sorriso compartilhado em quadra reduz o estresse, alivia a ansiedade e previne a depressão”, observa Lenta. “Essa prática esportiva reconhece que o corpo envelhece, mas a alegria de viver e a saúde da mente podem se renovar a cada ponto conquistado”, conclui.
Saldo positivo
Formado por mulheres 45+, 58+ e 68+, o Somos Vôlei Bauru está invicto com todas as suas categorias, em 2026, por duas competições: são 47 vitórias em 47 jogos até agora. Também oferece escolinha gratuita.
O patrocínio é de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Idealização: Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Detalhes: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.