Um homem de 21 anos foi preso em flagrante em Bauru nesta terça-feira (6), na estrada do Val de Palmas, após ser localizado transportando uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração. Segundo o BO, a ocorrência teve início depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma moto vermelha estaria sendo colocada dentro de um carro Celta azul, nas proximidades de um supermercado no Jardim Contorno.

A partir das características informadas, os policiais começaram as buscas e o veículo foi identificado e localizado pelo sistema de monitoramento na estrada Val de Palmas. Durante a abordagem, a motocicleta já não estava no interior do carro. Abordado pelos policiais, o homem informou ser mecânico e disse que havia levado a moto dentro do Celta até um imóvel desabitado no Parque Jaraguá. Ainda conforme o boletim, ele afirmou ter recebido R$ 300 pelo transporte e alegou que acreditava estar apenas ajudando a levar uma motocicleta que apresentava problemas mecânicos.

No imóvel indicado, no Parque Jaraguá, os policiais localizaram duas motocicletas Honda. Uma delas, de cor vermelha, tinha os números do chassi e do motor suprimidos e estava com uma placa pertencente a outra motocicleta. A segunda moto, de cor prata, também apresentava sinais identificadores suprimidos. O veículo foi posteriormente reconhecido pela proprietária, que identificou a motocicleta por meio de adesivos existentes nela.