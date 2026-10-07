Um homem de 21 anos foi preso em flagrante em Bauru nesta terça-feira (6), na estrada do Val de Palmas, após ser localizado transportando uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração. Segundo o BO, a ocorrência teve início depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma moto vermelha estaria sendo colocada dentro de um carro Celta azul, nas proximidades de um supermercado no Jardim Contorno.
A partir das características informadas, os policiais começaram as buscas e o veículo foi identificado e localizado pelo sistema de monitoramento na estrada Val de Palmas. Durante a abordagem, a motocicleta já não estava no interior do carro. Abordado pelos policiais, o homem informou ser mecânico e disse que havia levado a moto dentro do Celta até um imóvel desabitado no Parque Jaraguá. Ainda conforme o boletim, ele afirmou ter recebido R$ 300 pelo transporte e alegou que acreditava estar apenas ajudando a levar uma motocicleta que apresentava problemas mecânicos.
No imóvel indicado, no Parque Jaraguá, os policiais localizaram duas motocicletas Honda. Uma delas, de cor vermelha, tinha os números do chassi e do motor suprimidos e estava com uma placa pertencente a outra motocicleta. A segunda moto, de cor prata, também apresentava sinais identificadores suprimidos. O veículo foi posteriormente reconhecido pela proprietária, que identificou a motocicleta por meio de adesivos existentes nela.
As duas motos foram apreendidas. Após analisar as circunstâncias da ocorrência, a autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para manter a prisão em flagrante do suspeito. Uma mulher que estava no carro com ele foi ouvida como testemunha, já que não foram identificados, naquele momento, indícios suficientes de que tivesse conhecimento da irregularidade das motocicletas.