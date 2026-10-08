Na manhã desta quinta-feira (8) por volta das 5h20, policiais militares rodoviários do 2.º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram um Fiat/Toro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do km 370, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru).

Durante a fiscalização, foram encontrados 271 tabletes de maconha, que totalizaram 195 kg após a pesagem. Os policiais também constataram que o veículo era produto de furto.

O traficante, que possui antecedentes criminais, foi preso e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 390 mil.