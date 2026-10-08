08 de outubro de 2026
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EM AGUDOS

Ladrões usam engate de veículo para arrancar fios subterrâneos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ilustração gerada por IA
Ladrões usaram engate de caminhonhete Triton branca, como nesta Ilustração gerada por IA
Ladrões usaram engate de caminhonhete Triton branca, como nesta Ilustração gerada por IA

Os criminosos agora estão com um novo método de arrancar e furtar fiação de cobre subterrânea. Eles colocam os fios no engate de uma caminhonete e aceleram para puxar o item pertencente a companhias telefônicas. Este crime foi flagrado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (8), por volta de 1h, na avenida Rui Barbosa, em uma área mais afastada do perímetro urbano de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). Outra coisa que chamou a atenção dos agentes de segurança é que, quando a equipe se aproximou do local, houve uma debandada de um grupo de suspeitos, de aproximadamente 10 pessoas. Eles fugiram a pé para uma área de mata.

Segundo o boletim de ocorrência, além deste grupo, havia outros dois homens, um deles o motorista e dono da caminhonete Triton, além de um comparsa que estava manuseando o engate. Este indivíduo também conseguiu deixar para trás a fiação e escapou. Já o condutor da Triton chegou a tentar fugir com o veículo, mas foi abordado e preso.

Ainda de acordo com o registro policial, o indiciado, de 43 anos, disse que tem dívida com o outro rapaz que acabou escapando e, devido a isso, foi ajudá-lo a cometer o furto. Ele teve sua prisão ratificada e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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