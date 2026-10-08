Os criminosos agora estão com um novo método de arrancar e furtar fiação de cobre subterrânea. Eles colocam os fios no engate de uma caminhonete e aceleram para puxar o item pertencente a companhias telefônicas. Este crime foi flagrado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (8), por volta de 1h, na avenida Rui Barbosa, em uma área mais afastada do perímetro urbano de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). Outra coisa que chamou a atenção dos agentes de segurança é que, quando a equipe se aproximou do local, houve uma debandada de um grupo de suspeitos, de aproximadamente 10 pessoas. Eles fugiram a pé para uma área de mata.

Segundo o boletim de ocorrência, além deste grupo, havia outros dois homens, um deles o motorista e dono da caminhonete Triton, além de um comparsa que estava manuseando o engate. Este indivíduo também conseguiu deixar para trás a fiação e escapou. Já o condutor da Triton chegou a tentar fugir com o veículo, mas foi abordado e preso.

Ainda de acordo com o registro policial, o indiciado, de 43 anos, disse que tem dívida com o outro rapaz que acabou escapando e, devido a isso, foi ajudá-lo a cometer o furto. Ele teve sua prisão ratificada e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.