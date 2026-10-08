O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Orgânica de Bauru que condicionavam a concessão de serviços públicos à autorização prévia da Câmara Municipal. A decisão, tomada por unanimidade em 30 de setembro, considera que a exigência interfere em atribuições próprias do Poder Executivo e viola os princípios da separação dos Poderes e da chamada reserva de administração.

A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. O relator foi o desembargador Oswaldo Luiz Palu. O acórdão foi liberado nos autos em 2 de outubro. O julgamento atingiu dois pontos específicos da Lei Orgânica. Um deles é a alínea “b” do inciso VI do artigo 17, que atribuía à Câmara a competência para autorizar a concessão de serviços públicos. O outro é a expressão “autorização legislativa” prevista no parágrafo 2º do artigo 91, segundo o qual a concessão de serviços públicos dependeria de autorização do Legislativo, além de concorrência pública e contrato específico.

Na avaliação do relator, a decisão sobre conceder um serviço público e definir a forma dessa concessão é um ato de planejamento, organização e gestão da administração municipal. Por isso, cabe ao chefe do Executivo tomar a decisão, sem depender de uma autorização prévia dos vereadores.