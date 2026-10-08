A 45ª Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae Bauru) será realizada de 16 a 18 de outubro, na sede da instituição, na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita. A programação reúne atrações musicais e culturais, gastronomia, artesanato e atividades para toda a família.
A abertura será na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 18h, com DJ Robertinho. Às 18h30, haverá uma apresentação cultural, seguida pela cerimônia oficial de abertura, às 19h. Na sequência, às 19h30, o público poderá acompanhar a apresentação do Deck 66. A sexta-feira também terá Happy Hour, com chopp em dobro das 18h às 20h, e Praça de Alimentação funcionando até as 22h.
No sábado, 17 de outubro, a Feira funcionará das 10h às 22h e terá programação cultural ao longo do dia. As atrações começam ao meio-dia, com Novo Clima. Às 14h, será a vez de Mister Dylan; às 16h, Karen Molaia; às 17h30, Rockmantics; e, às 19h30, Gustavo Moterani.
No domingo, 18 de outubro, a programação começa às 11h com a apresentação da Equipe Luso de Ginástica Rítmica, sob responsabilidade de Carol Gonçalves. Às 12h, haverá apresentação de Seu Marcolino, seguida pelo Pagode do PH, às 14h, e por Ricardo Santelmo, às 16h. A programação da Cantina também terá uma atração cultural: às 12h30, será realizada a Tarantela com o Grupo Cris Lopes.
Além das apresentações, a Feira contará com Praça de Alimentação, Cantina Italiana, feira de artesanato e Espaço Kids. A programação foi organizada para oferecer opções de entretenimento para diferentes públicos durante os três dias do evento.
A Feira da Bondade também tem finalidade beneficente. A renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela Apae Bauru às pessoas com deficiência e suas famílias. A instituição realiza diferentes ações ao longo do ano para a obtenção de recursos próprios, e a Feira integra esse calendário.
Em 2025, a Feira da Bondade reuniu centenas de pessoas e contou com 53 parceiros, entre empresas, órgãos públicos, clubes de serviço e comunidades religiosas. Os recursos arrecadados foram destinados à manutenção dos atendimentos prestados pela APAE Bauru.
A realização da Feira também busca aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido pela instituição e mobilizar público, voluntários, famílias, expositores e parceiros em torno da programação.
Serviço
45ª Feira da Bondade da Apae Bauru
Data: 16, 17 e 18 de outubro
Local: Apae Bauru – Avenida José Henrique Ferraz, 20-20
Entrada: gratuita
Horários:
Sexta-feira: 18h às 22h
Sábado: 10h às 22h
Domingo: 10h às 18h
Happy Hour: sexta-feira, 16 de outubro, das 18h às 20h