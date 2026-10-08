A 45ª Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae Bauru) será realizada de 16 a 18 de outubro, na sede da instituição, na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita. A programação reúne atrações musicais e culturais, gastronomia, artesanato e atividades para toda a família.

A abertura será na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 18h, com DJ Robertinho. Às 18h30, haverá uma apresentação cultural, seguida pela cerimônia oficial de abertura, às 19h. Na sequência, às 19h30, o público poderá acompanhar a apresentação do Deck 66. A sexta-feira também terá Happy Hour, com chopp em dobro das 18h às 20h, e Praça de Alimentação funcionando até as 22h.

No sábado, 17 de outubro, a Feira funcionará das 10h às 22h e terá programação cultural ao longo do dia. As atrações começam ao meio-dia, com Novo Clima. Às 14h, será a vez de Mister Dylan; às 16h, Karen Molaia; às 17h30, Rockmantics; e, às 19h30, Gustavo Moterani.