Botucatu - Após tomarem conhecimento de que uma pessoa integrante de um grupo de WhatsApp estaria oferecendo aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes (adubo) para venda, policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) passaram a realizar diligências com objetivo de averiguar a procedência do produto.

Diante das informações obtidas, a equipe, utilizando estratégia investigativa, estabeleceu contato com o vendedor e passou a negociar a aquisição do fertilizante, buscando obter elementos que possibilitassem a localização do produto e o esclarecimento de sua origem.

No decorrer das diligências, os policiais deslocaram-se até uma chácara situada na área rural do município de Areiópolis, local indicado durante as tratativas. Na chegada ao imóvel, a equipe contou com o apoio da Guarda Municipal de Areiópolis, que prestou suporte à ação.