Igaraçu do Tietê - Na manhã desta quarta-feira (7), um homem de 54 anos foi preso em flagrante depois que a mulher dele, de 49 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado crítico de saúde. Ele foi autuado por lesão corporal grave e ficou à disposição da Justiça.

Policiais militares do 27.º BPM/I foram acionados via 190 para comparecerem à UPA. No local, segundo o registro policial, a equipe médica relatou que a paciente apresentava quadro clínico extremamente grave, com doença em estágio avançado, lesão tumoral extensa, sinais de infecção, desnutrição, desidratação e rebaixamento do nível de consciência.

Diante das condições de possível maus-tratos, as autoridades policiais foram acionadas. Os policiais fizeram contato com o companheiro da vítima e comunicaram os fatos à Polícia Civil. O delegado responsável foi até a unidade e, após analisar as circunstâncias, determinou a prisão em flagrante dele pelo crime, em tese, de lesão corporal de natureza gravíssima.