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EM IGARAÇU DO TIETÊ

Mulher é atendida em estado crítico de saúde e marido é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Homem foi autuado por lesão corporal de natureza gravíssima e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia
Homem foi autuado por lesão corporal de natureza gravíssima e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia

Igaraçu do Tietê - Na manhã desta quarta-feira (7), um homem de 54 anos foi preso em flagrante depois que a mulher dele, de 49 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado crítico de saúde. Ele foi autuado por lesão corporal grave e ficou à disposição da Justiça.

Policiais militares do 27.º BPM/I foram acionados via 190 para comparecerem à UPA. No local, segundo o registro policial, a equipe médica relatou que a paciente apresentava quadro clínico extremamente grave, com doença em estágio avançado, lesão tumoral extensa, sinais de infecção, desnutrição, desidratação e rebaixamento do nível de consciência.

Diante das condições de possível maus-tratos, as autoridades policiais foram acionadas. Os policiais fizeram contato com o companheiro da vítima e comunicaram os fatos à Polícia Civil. O delegado responsável foi até a unidade e, após analisar as circunstâncias, determinou a prisão em flagrante dele pelo crime, em tese, de lesão corporal de natureza gravíssima.

Em interrogatório, o investigado declarou que não possuía a exata percepção da gravidade do estado de saúde da companheira, afirmando que ela ocultava a lesão e recusava atendimento médico ou auxílio externo. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.

A Polícia Civil informou que prossegue com as investigações visando ao completo esclarecimento dos fatos. A identidade da vítima e demais informações pessoais foram preservadas em respeito à sua dignidade, privacidade e condição de vulnerabilidade.

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