Lençóis Paulista - O FILLP 2026 (Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista), que teve início nesta segunda-feira (5), segue até o dia 12 de outubro com atividades nas escolas municipais e Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Durante oito dias, o festival leva teatro, música, contação de histórias e incentivo à leitura a alunos da rede municipal e às famílias. Toda a programação é gratuita e termina no feriado, com atrações especiais para o Dia das Crianças.

Criado há mais de 10 anos, o FILLP é um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Lençóis Paulista. A cada ano, o festival une educação e cultura para aproximar crianças e jovens dos livros. O homenageado desta edição é o escritor Pedro Bandeira, um dos autores mais lidos da literatura infantojuvenil brasileira.

Nascido em Santos (SP), em 1942, Pedro Bandeira trabalhou com teatro, jornalismo e publicidade antes de se dedicar aos livros para crianças e jovens. Estreou na literatura infantojuvenil em 1983 e, no ano seguinte, lançou "A Droga da Obediência", primeiro livro da série "Os Karas", que marcou gerações de leitores nas escolas brasileiras. Também é autor de "A Marca de uma Lágrima", vencedor do Troféu APCA, e de "O Fantástico Mistério de Feiurinha", premiado com o Jabuti, o mais importante prêmio literário do país. Com mais de 80 livros publicados, o escritor já vendeu mais de 23 milhões de exemplares.