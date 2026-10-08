Lençóis Paulista - O FILLP 2026 (Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista), que teve início nesta segunda-feira (5), segue até o dia 12 de outubro com atividades nas escolas municipais e Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Durante oito dias, o festival leva teatro, música, contação de histórias e incentivo à leitura a alunos da rede municipal e às famílias. Toda a programação é gratuita e termina no feriado, com atrações especiais para o Dia das Crianças.
Criado há mais de 10 anos, o FILLP é um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Lençóis Paulista. A cada ano, o festival une educação e cultura para aproximar crianças e jovens dos livros. O homenageado desta edição é o escritor Pedro Bandeira, um dos autores mais lidos da literatura infantojuvenil brasileira.
Nascido em Santos (SP), em 1942, Pedro Bandeira trabalhou com teatro, jornalismo e publicidade antes de se dedicar aos livros para crianças e jovens. Estreou na literatura infantojuvenil em 1983 e, no ano seguinte, lançou "A Droga da Obediência", primeiro livro da série "Os Karas", que marcou gerações de leitores nas escolas brasileiras. Também é autor de "A Marca de uma Lágrima", vencedor do Troféu APCA, e de "O Fantástico Mistério de Feiurinha", premiado com o Jabuti, o mais importante prêmio literário do país. Com mais de 80 livros publicados, o escritor já vendeu mais de 23 milhões de exemplares.
O festival começou dentro das escolas. Até esta quarta-feira (7), a Cia. de Teatro TrovAmores apresentou o espetáculo literomusical "O Fantástico Mistério de Feiurinha", adaptado da obra de Pedro Bandeira, nas Emefs Bianchini, Idalina e Maria Zélia, com duas sessões por dia, uma de manhã e outra à tarde, para atender os alunos dos dois períodos.
Nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), as atividades vão para o Teatro Municipal. Os estudantes assistem a peças montadas por alunos de teatro da Casa da Cultura, como "Romeu Apaixonado", "Peter Pan", "O Casamento de Lelê" e "Alice". Também estão na programação a apresentação da Cia. TrovAmores e o ilustrador Julinho Sertão, que desenha ao vivo as histórias de Pedro Bandeira.
De 8 a 11 de outubro, o público pode visitar uma livraria e participar de uma troca de livros, das 8h às 20h. À noite, sobem ao palco grupos culturais da cidade. Na sexta-feira (9), o festival também entrega o Prêmio FILLP 2026, concurso literário que reconhece produções de autores participantes.
No fim de semana e no feriado, a programação é para toda a família, também no Teatro Municipal. Haverá Estação Game, brinquedos infláveis, cama elástica, oficinas de máscaras, clubes de leitura, a peça "O Tesouro que Contava História", da Cia. Libertá, sessão de cinema do MIS e apresentações da Banda Jovem e da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão.
"Formar leitores é uma das formas mais importantes de preparar nossas crianças para o futuro. O FILLP leva a literatura para perto delas, na escola, no teatro e em família, e mostra que ler pode ser uma grande aventura", afirmou o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.
"O FILLP faz parte da história cultural de Lençóis Paulista. Muitas crianças conheceram o teatro e os livros pelo festival. Eventos como esse mostram que cultura é direito de todos e tem um papel importante na formação das pessoas. Lençóis Paulista é uma das cidades que mais realizam eventos culturais no Centro-Oeste Paulista, e o FILLP é uma das nossas maiores expressões dessa vocação", completou o secretário de Cultura, Marcelo Maganha.
Realização
O FILLP é uma realização do governo federal, Ministério da Cultura, por meio de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com o patrocínio/apoio das empresas Lwart – Soluções Ambientais, Bracell, Frigol, Thomriss – Soluções em Embalagens, Zilor – 80 anos, e apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e produção da Canta Music.
Confira abaixo a programação do Fillp 2026:
De 8 a 12/10, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti:
8/10 (quinta)
- 8h às 10h e 13h às 15h: apresentações para escolas
- 19h: Coral Infantojuvenil da Casa da Cultura
- 19h30: Grupo de Dança Escolar Lina Bosi
- 20h: Grupo Street Star
9/10 (sexta)
- 8h às 10h e 13h às 15h: apresentações para escolas
- 19h: Orquestra de Cordas da Casa da Cultura
- 19h30: Prêmio FILLP 2026
Livraria e troca de livros de 8 a 11 de outubro, das 8h às 20h.
10/10 (sábado)
- 10h: Projeto Lê No Ninho
- 14h às 17h: Estação Game, infláveis e cama elástica
- 15h: Clube de Leitura Projeto Quixote (SENAI)
- 16h: peça "O Tesouro que Contava História", da Cia. Libertá
- 19h30: Banda Jovem (OMSLP)
11/10 (domingo)
- 14h às 17h: Estação Game, Projeto Criança Feliz, oficinas de máscaras, infláveis e cama elástica
- 15h: Clube de Leitura da Biblioteca Municipal "Orígenes Lessa"
- 19h30: Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão
12/10 (segunda, feriado do Dia das Crianças)
- 14h: Mágico e Perna de Pau
- 14h às 17h: Estação Game, infláveis e cama elástica
- 15h: Sessão de Cinema do MIS
- 17h: O Chapeleiro Maluco e o Coelho Mágico, com pipoca
- Algodão doce durante todo o evento