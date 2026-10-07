O Movimento Direita Paulista anunciou a realização de duas ações de adesivagem de veículos em Bauru e uma carreata como terceiro movimento, para divulgação da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Os adesivaços estão marcados para esta quinta-feira (8), a partir das 18h, no cruzamento da avenida Nuno de Assis com a avenida Nações Unidas, em frente ao Terminal Rodoviário de Bauru. E domingo (11), no mesmo local, mas a partir das 10h.
No dia 18/10, um domingo, às 10h, haverá carreata com saída da avenida Nações Norte, até o Núcleo Geisel, e retorno para a Praça da Paz. Todo o trajeto pela avenida Nações Unidas.
A convocação é dirigida a apoiadores que queiram participar com carros, motocicletas e outros veículos que comportem adeviso. A Direita Paulista informa que os adesivos serão distribuídos gratuitamente e colocados nos veículos no próprio local. Com o slogan “Grande adesivação – rumo à vitória!”, a iniciativa também apresenta como objetivo, segundo o próprio movimento, “mostrar a força do povo de Bauru e região”.
O material utiliza as cores verde e amarelo e imagens associadas ao bolsonarismo, além da identificação de Flávio Bolsonaro 22. O movimento se apresenta como “suprapartidário” e utiliza a expressão “Juntos por um Brasil melhor” na parte inferior do banner. As ações ocorrem poucos dias após a eleição de 4 de outubro e está sendo divulgada como mobilização política para a etapa seguinte da disputa eleitoral, ou seja, o segundo turno da eleição, dia 25 de outubro.
Serviço
O que: adesivagem gratuita de veículos
Quando: Dias 8 (a partir das 18h) e 11 (a partir das 10h)
Onde: cruzamento das avenidas Nuno de Assis e Nações Unidas, em frente ao Terminal Rodoviário de Bauru
Carreata: Dia 18, a partir das 10h, com saída na Nações Norte (Bauru)
Organização: Movimento Direita Paulista