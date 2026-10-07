O Movimento Direita Paulista anunciou a realização de duas ações de adesivagem de veículos em Bauru e uma carreata como terceiro movimento, para divulgação da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Os adesivaços estão marcados para esta quinta-feira (8), a partir das 18h, no cruzamento da avenida Nuno de Assis com a avenida Nações Unidas, em frente ao Terminal Rodoviário de Bauru. E domingo (11), no mesmo local, mas a partir das 10h.

No dia 18/10, um domingo, às 10h, haverá carreata com saída da avenida Nações Norte, até o Núcleo Geisel, e retorno para a Praça da Paz. Todo o trajeto pela avenida Nações Unidas.

A convocação é dirigida a apoiadores que queiram participar com carros, motocicletas e outros veículos que comportem adeviso. A Direita Paulista informa que os adesivos serão distribuídos gratuitamente e colocados nos veículos no próprio local. Com o slogan “Grande adesivação – rumo à vitória!”, a iniciativa também apresenta como objetivo, segundo o próprio movimento, “mostrar a força do povo de Bauru e região”.