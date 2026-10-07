Uma motocicleta furtada durante a madrugada desta terça-feira (6), em Bauru, foi localizada horas depois abandonada em uma via pública de Agudos (13 quilômetros de Bauru). O veículo, uma Royal Enfield Hunter 350 branca, estava sem placa, com a fiação da ignição rompida e apresentava a numeração do chassi raspada. Segundo o boletim de ocorrência registrado em Bauru, o proprietário percebeu o desaparecimento da motocicleta por volta das 6h55, quando saiu para trabalhar.

Ele informou que havia guardado o veículo na garagem da residência, no Núcleo Mary Dota, na noite anterior, entre 22h e 23h. Durante a madrugada, não ouviu barulhos incomuns nem percebeu movimentação suspeita. O veículo foi localizado na madrugada desta quarta-feira (7) na rua Santo Ildefonso, no bairro professor Simões, em Agudos. De acordo com o registro policial, policiais receberam informações de familiares de um indivíduo detido pela Força Tática, em outra ocorrência, de que a motocicleta havia sido abandonada na cidade. Durante patrulhamento, a equipe encontrou a Royal Enfield e constatou que ela estava sem placa, com a fiação da ignição rompida e com a numeração do chassi obliterada.

A partir da numeração do motor, que permanecia íntegra, os policiais conseguiram identificar o veículo como sendo a motocicleta furtada em Bauru. O registro indica que a moto, pertencia à vítima que havia comunicado o furto. O boletim aponta um jovem já conhecido dos meios policiais por envolvimento em roubos de motocicletas, como suspeito do furto. A Polícia realiza buscas para localizá-lo.