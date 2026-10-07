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Estado oferece 75 vagas na região para cursos profissionalizantes

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Governo de São Paulo
As formações abrangem áreas como administração, culinária e confeitaria, marketing, espanhol e inglês, moda, manutenção, turismo, informática e inteligência artificial aplicada para negócios
As formações abrangem áreas como administração, culinária e confeitaria, marketing, espanhol e inglês, moda, manutenção, turismo, informática e inteligência artificial aplicada para negócios

Que tal aproveitar o tempo livre e obter qualificação gratuita e de qualidade? Estão abertas as inscrições na região de Bauru, em três municípios, para 75 vagas em cursos profissionalizantes do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

As oportunidades são presenciais e as inscrições podem ser feitas até 12 de outubro no portal Trampolim. Realizadas em parceria com a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, pela manhã, tarde e noite, a depender do curso, e têm início previsto para 19 de outubro.

São vagas na modalidade Meu Primeiro Emprego, destinada a jovens de 16 a 24 anos, Novo Emprego, voltada a pessoas a partir de 25 anos que buscam qualificação ou uma nova carreira, e 60+, para população acima de 60 anos que pretende empreender ou busca atualização para recolocação no mercado.

As formações abrangem áreas como administração, culinária e confeitaria, marketing, espanhol e inglês, moda, manutenção, turismo, informática e inteligência artificial aplicada para negócios.

Conheça as oportunidades na região:

- Piratininga (45 vagas): Assistente de Produção (Meu Primeiro Emprego – Tarde - 15 vagas), Espanhol para Recepção (Meu Primeiro Emprego – Manhã - 15 vagas) e Assistente Administrativo com inclusão digital (Novo Emprego – Noite – 15 vagas);

- Uru (15 vagas): Computação em Nuvem (Meu Primeiro Emprego – Noite - 15 vagas);

- Getulina (15 vagas): Informática Básica com inclusão digital (Qualifica 60+ - Noite – 15 vagas).

Como se inscrever

Para participar, basta acessar www.trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.

Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda. Os selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma. Para receber o certificado, o aluno precisa ter presença em 75% das atividades.

Serviço:

Inscrições para cursos profissionalizantes do Trampolim

Formato: presencial

Inscrições: até 12 de outubro

Início previsto das aulas: 19 de outubro

Site: www.trampolim.sp.gov.br

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