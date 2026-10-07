Que tal aproveitar o tempo livre e obter qualificação gratuita e de qualidade? Estão abertas as inscrições na região de Bauru, em três municípios, para 75 vagas em cursos profissionalizantes do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

As oportunidades são presenciais e as inscrições podem ser feitas até 12 de outubro no portal Trampolim. Realizadas em parceria com a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, pela manhã, tarde e noite, a depender do curso, e têm início previsto para 19 de outubro.

São vagas na modalidade Meu Primeiro Emprego, destinada a jovens de 16 a 24 anos, Novo Emprego, voltada a pessoas a partir de 25 anos que buscam qualificação ou uma nova carreira, e 60+, para população acima de 60 anos que pretende empreender ou busca atualização para recolocação no mercado.