Guarantã - Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil com diversas porções de maconha e cocaína escondidas em sua casa, no bairro Santo Expedito, em Guarantã (78 quilômetros de Bauru), na região de Lins. Equipe do Canil da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) também atuou no cumprimento do mandado de busca.

O fato ocorreu na última quarta-feira (30). Durante vistoria no imóvel, onde o adolescente mora com a avó, os policiais civis e penais localizaram 64 porções de cocaína, além de 107 porções de maconha, um cigarro da droga, anotações sobre o comércio ilegal, aparelhos celulares e R$ 95,00 em dinheiro.

Parte do entorpecente estava dentro de uma bolsa e, outra parte, sob a cama do investigado. Ele foi apreendido em flagrante pelo ato infracional de tráfico de drogas e encaminhado à unidade da Fundação Casa de Lins, onde permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.