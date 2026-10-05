Bauru voltou a transformar apenas uma das candidaturas registradas na cidade em cadeira no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Com a apuração das Eleições 2026 praticamente concluída, o município elegeu somente Capitão Augusto (PL) para deputado federal, enquanto nenhum dos candidatos ligados à cidade conseguiu uma vaga de deputado estadual. O resultado mantém a dificuldade histórica de Bauru em converter seu peso eleitoral em representação parlamentar.
Capitão Augusto, que tem domicílio eleitoral em Bauru, foi reeleito para o quarto mandato na Câmara dos Deputados. Com 99,99% das urnas apuradas, ele somava 153.745 votos em todo o Estado de São Paulo. A votação o colocou entre os deputados federais eleitos por São Paulo.
O resultado mais expressivo entre os demais candidatos locais foi o de Eduardo Borgo (Novo). O vereador de Bauru recebeu 48.345 votos e terminou como o terceiro candidato mais votado do Novo em São Paulo. Como o partido elegeu duas cadeiras — Marina Helena e Adriana Ventura — Borgo ficou como primeiro suplente da legenda, pela ordem de votação.
A votação de Borgo chama atenção também pela distância para os demais candidatos ligados a Bauru. Ele teve mais que o dobro dos votos obtidos pelo terceiro colocado entre os candidatos locais, Rodrigo Agostinho (PSB), que somou 18.461 votos em Bauru. Na sequência apareceram André Maldonado (PP), com 14.956, e Dr. Raul (Cidadania), com 14.199.
O desempenho, contudo, não foi suficiente para transformar a votação individual de Borgo em uma cadeira. Na eleição proporcional, a distribuição das vagas considera o desempenho dos partidos e federações, além da votação dos candidatos. No caso do Novo, as duas cadeiras foram preenchidas por Marina Helena, com 230.866 votos, e Adriana Ventura, com 69.083. Borgo, com 48.345, ficou imediatamente atrás das duas eleitas na lista do partido.
Sem deputado estadual
Se na disputa federal Bauru garantiu uma cadeira, o mesmo não ocorreu na Assembleia Legislativa. Nenhum dos dez candidatos a deputado estadual ligados ao município foi eleito. O mais votado foi Anderson Prado (MDB), com 41.648 votos. Ele foi seguido por Estela Almagro (PT), com 31.151; Junior Rodrigues (PSD), com 19.561; Junior Lokadora (Podemos), com 18.749; e Lúcia Rosim (PSD), com 16.400. Nenhum deles alcançou uma das 94 cadeiras da Assembleia.
Votos de cada candidato de Bauru
FEDERAL
Capitão Augusto PL 153.745
Eduardo Borgo Novo 48.345
Rodrigo Agostinho PSB 18.461
André Maldonado PP 14.956
Dr. Raul Cidadania 14.199
Dário Dudario PSD 2.957
Natalino da Pousada PDT 1.317
Graziela Galvão PL 974
Ricardo Amantini Filho União 838
Adriana Perfeito Avante 563
Anilde Branca Republicanos 112
Paulo Lago PCO — Não aparece na contagem
ESTADUAL
Anderson Prado MDB 41.648
Estela Almagro PT 31.151
Junior Rodrigues PSD 19.561
Jr Lokadora Podemos 18.749
Lúcia Rosim PSD 16.400
Thaís Viotto PSB 4.298
Marcela Afonso Solid. 3.565
Ivo Leite Cidadania 2.051
Thiago Lira PRD 579
Poeta PSDB 563