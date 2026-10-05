Bauru voltou a transformar apenas uma das candidaturas registradas na cidade em cadeira no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Com a apuração das Eleições 2026 praticamente concluída, o município elegeu somente Capitão Augusto (PL) para deputado federal, enquanto nenhum dos candidatos ligados à cidade conseguiu uma vaga de deputado estadual. O resultado mantém a dificuldade histórica de Bauru em converter seu peso eleitoral em representação parlamentar.

Capitão Augusto, que tem domicílio eleitoral em Bauru, foi reeleito para o quarto mandato na Câmara dos Deputados. Com 99,99% das urnas apuradas, ele somava 153.745 votos em todo o Estado de São Paulo. A votação o colocou entre os deputados federais eleitos por São Paulo.

O resultado mais expressivo entre os demais candidatos locais foi o de Eduardo Borgo (Novo). O vereador de Bauru recebeu 48.345 votos e terminou como o terceiro candidato mais votado do Novo em São Paulo. Como o partido elegeu duas cadeiras — Marina Helena e Adriana Ventura — Borgo ficou como primeiro suplente da legenda, pela ordem de votação.