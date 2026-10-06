Barra Bonita - Nesta terça-feira (6), um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) após agredir, injuriar e ameaçar de morte o próprio pai, de 78 anos. Segundo apurado, durante uma discussão no interior da residência da família, ele teria empurrado o idoso pelas costas, causando sua queda e lesões visíveis na mão, além de proferir ofensas e afirmar que a vítima “tinha que morrer”.

No decorrer da apuração, de acordo com informações da Polícia Civil, também foi constatado que a filha do idoso apresentava uma lesão visível no braço atribuída ao agressor, reforçando o histórico de violência no ambiente familiar. Diante dos elementos colhidos, o delegado de polícia decretou a prisão em flagrante do investigado, que foi encaminhado à delegacia do município.

Após os procedimentos legais, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil de Barra Bonita destaca a importância da participação da população no combate à criminalidade e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelo (14) 3641-8545 (WhatsApp) e também pelo 197.