Um homem de 38 anos foi preso na noite do último domingo (4) após uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher que se recusou a ter relações sexuais com ele. O caso foi registrado em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na região do Jardim Ciranda.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para prestar apoio em uma ocorrência envolvendo uma mulher vítima de agressão. Porém, os agentes encontraram dificuldades em localizar o possível autor. As características físicas e as vestimentas do homem foram então repassadas às demais viaturas e, pouco tempo depois, uma equipe da GCM visualizou um indivíduo com as mesmas características na região do Jardim Ciranda.

Ao perceber a presença da viatura, o homem teria mudado repentinamente de direção e acabou sendo abordado pelos agentes. A filha da vítima compareceu ao local e reconheceu o homem como o envolvido nas agressões. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).