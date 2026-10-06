Na tarde desta terça-feira (6), durante a Operação Impacto, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam três pessoas e apreenderam 27,670 quilos de maconha, avaliados em aproximadamente R$ 55.340, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A ocorrência teve início após o motorista de um VW Polo desobedecer à ordem de parada e fugir.

Com apoio de equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior (31º BPM/I), de Ourinhos (130 quilômetros de Bauru), os policiais acompanharam o veículo por cerca de 21 quilômetros até realizar a abordagem. No automóvel estavam dois homens e uma mulher. Durante a vistoria, foram encontrados 26 pacotes de maconha no porta-malas. Segundo a PM, os ocupantes confessaram que haviam pegado a droga em Campo Grande (667 quilômetros de Bauru) e que o destino seria São Paulo (329 quilômetros de Bauru). Um deles, porém, alegou desconhecer a existência do entorpecente no interior do veículo.

Após a pesagem, foram contabilizados 27,670 quilos de maconha, com valor estimado em R$ 55.340. Os três envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos (130 quilômetros de Bauru), onde permanecem à disposição da Justiça.