O que começou como uma busca por um hobby para aliviar a rotina intensa de advogado e professor universitário acabou se transformando em uma paixão pela escultura. É dessa experiência que nasceu a exposição “Paulo Lauris – Esculturas”, que será aberta nesta terça-feira (6), às 20h, no Templo Bar, na rua Benjamin Constant, 1-34, em Bauru.

As obras são produzidas a partir de sucatas de aço, submetidas a processos de soldagem elétrica e, em geral, apoiadas sobre bases de pedras naturais. A combinação entre materiais reaproveitados, formas e, em alguns casos, cores dá às peças características próprias e diferentes possibilidades de composição. Para a professora de Artes da Unesp Janira Fainer Bastos, responsável pela curadoria de uma exposição anterior de Lauris, as esculturas apresentam intensidade plástica e, quando recebem pintura, têm sua composição modificada de maneira significativa.

Segundo a análise da professora, o uso das cores contribui para organizar e simplificar as composições, além de evidenciar o equilíbrio entre os elementos plásticos e cromáticos. As obras também exploram a relação entre a matéria utilizada e a forma final, estabelecendo uma interação entre a criação artística e a realidade concreta. A nova exposição convida frequentadores e visitantes do Templo Bar a conhecerem esse processo criativo e observar como materiais que originalmente seriam descartados podem ganhar novas formas e significados por meio da arte. Para o autor, a experiência artística também representa uma oportunidade de afastamento, ainda que momentâneo, das preocupações e dos desencantos presentes no cotidiano. A mostra permanece como um convite à contemplação e ao contato com diferentes possibilidades de expressão a partir da transformação da matéria.