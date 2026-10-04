A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de ontem. Confira a votação dos candidatosa deputado estadual e federal por Bauru e região, como 99,99% das urnas apuradas
BAURU
OS MAIS VOTADOS A DEPUTADO (A) FEDERAL
Capitão Augusto (PL) - 153.735
Eduardo Borgo (Novo) - 48.345
Rodrigo Agostinho (PSB) - 18.461
André Maldonado (PP) - 14.956
Dr. Raul (Cidadania) - 14.199
Dário Dudario (PSD) - 2.957
Natalino da Pousada (PDT) - 1.317
Graziela Galvão (PL) - 974
Ricardo Amantini Filho (União) - 838
Adriana Perfeito (Avante) - 563
Anilde Branca (Republicanos) - 112
OS MAIS VOTADOS a DEPUTADO (A) ESTADUAL
Anderson Prado (MDB) - 41.648
Estela Almagro (PT) - 31.151
Junior Rodrigues (PSD) - 19.561
Junior Lokadora (Podemos) - 18.749
Lúcia Rosim (PSD) - 16.400
Thaís Viotto (PSB) - 4.298
Marcela Afonso (Solidariedade) - 3.565
Ivo Leite (Cidadania) - 2.051
Thiago Lira (PRD) - 579
Poeta (PSDB) - 563
JAÚ
DEPUTADO (A) FEDERAL
Dani Rodrigueiro (PDT) - 1.248
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.795
Everaldo da Assistência (Avante) - 371
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 391
Juliana Fabre (PL) - 10.511
Paulo Gatto (PSDB) - 506
Paulo Soares (Podemos) - 39.794
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 4.794
Lucas Flores (PL) - 52.029
Eliane Pacheco (PP) - 2.018
Felipe Rodomonte (PSD) - 8.333
Pancho (PSB) - 212
BOTUCATU
DEPUTADO (A) FEDERAL
Ielo (PDT) - 2.982
João Cury (MDB) - 130.915
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 666
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Abelardo (Republicanos) - 4.702
Fernando Bruder (Novo) - 310
Mário Pardini (PSD) - 89.557
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 365
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPUTADO ESTADUAL
Ricardo Madalena (PL) - 94.306
MARÍLIA
DEPUTADO ESTADUAL
Dani Alonso (PL) - 155.573