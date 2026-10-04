04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Confira a apuração dos votos dos candidatos de Bauru e região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de ontem. Confira a votação dos candidatosa deputado estadual e federal por Bauru e região, como 99,99% das urnas apuradas

BAURU

OS MAIS VOTADOS A DEPUTADO (A) FEDERAL

Capitão Augusto (PL) - 153.735

Eduardo Borgo (Novo) - 48.345

Rodrigo Agostinho (PSB) - 18.461

André Maldonado (PP) - 14.956

Dr. Raul (Cidadania) - 14.199

Dário Dudario (PSD) - 2.957

Natalino da Pousada (PDT) - 1.317

Graziela Galvão (PL) - 974

Ricardo Amantini Filho (União) - 838

Adriana Perfeito (Avante) - 563

Anilde Branca (Republicanos) - 112

OS MAIS VOTADOS a DEPUTADO (A) ESTADUAL

Anderson Prado (MDB) - 41.648

Estela Almagro (PT) - 31.151

Junior Rodrigues (PSD) - 19.561

Junior Lokadora (Podemos) - 18.749

Lúcia Rosim (PSD) - 16.400

Thaís Viotto (PSB) - 4.298

Marcela Afonso (Solidariedade) - 3.565

Ivo Leite (Cidadania) - 2.051

Thiago Lira (PRD) - 579

Poeta (PSDB) - 563

JAÚ

DEPUTADO (A) FEDERAL

Dani Rodrigueiro (PDT) - 1.248
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.795
Everaldo da Assistência (Avante) - 371
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 391
Juliana Fabre (PL) - 10.511
Paulo Gatto (PSDB) - 506
Paulo Soares (Podemos) - 39.794

DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 4.794
Lucas Flores (PL) - 52.029
Eliane Pacheco (PP) - 2.018
Felipe Rodomonte (PSD) - 8.333
Pancho (PSB) - 212

BOTUCATU

DEPUTADO (A) FEDERAL

Ielo (PDT) - 2.982
João Cury (MDB) - 130.915
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 666

DEPUTADO (A) ESTADUAL

Abelardo (Republicanos) -  4.702
Fernando Bruder (Novo) -  310
Mário Pardini (PSD) -  89.557
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 365

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

DEPUTADO ESTADUAL

Ricardo Madalena (PL) - 94.306

MARÍLIA

DEPUTADO ESTADUAL

Dani Alonso (PL) - 155.573

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