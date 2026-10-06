O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Bauru, realiza ao longo deste mês de outubro a tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. A programação reúne atividades religiosas e festivas, com destaque para a novena, as missas do Dia da Padroeira, em 12 de outubro, além de quermesse, show de prêmios e o tradicional leilão de gado.

A programação religiosa começou no último dia 3, com a bênção solene da nova imagem de Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo Superior Provincial Luís Carlos, da Missionários do Sagrado Coração de Jesus (MSC). A novena prossegue até 11 de outubro, com celebrações conduzidas por padres e religiosos convidados. No dia 4, houve a celebração será presidida pelo padre Sérgio da MSC. No dia 5, foi a vez do padre Éverton, da MSC. Já nesta terça-feira (6), a missa terá início às 19h, com o padre Carlos. No dia 7, às 19h30, a celebração será presidida por Dom Manoel da MSC.

A programação continua no dia 8, às 19h, com o padre Marcos Pavan; no dia 9, com o padre Adinam; e no dia 10, com o padre Eduardo, sempre às 19h. O encerramento da novena ocorre no dia 11, às 18h, com Frei Luciano, SIA.