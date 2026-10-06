O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Bauru, realiza ao longo deste mês de outubro a tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. A programação reúne atividades religiosas e festivas, com destaque para a novena, as missas do Dia da Padroeira, em 12 de outubro, além de quermesse, show de prêmios e o tradicional leilão de gado.
A programação religiosa começou no último dia 3, com a bênção solene da nova imagem de Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo Superior Provincial Luís Carlos, da Missionários do Sagrado Coração de Jesus (MSC). A novena prossegue até 11 de outubro, com celebrações conduzidas por padres e religiosos convidados. No dia 4, houve a celebração será presidida pelo padre Sérgio da MSC. No dia 5, foi a vez do padre Éverton, da MSC. Já nesta terça-feira (6), a missa terá início às 19h, com o padre Carlos. No dia 7, às 19h30, a celebração será presidida por Dom Manoel da MSC.
A programação continua no dia 8, às 19h, com o padre Marcos Pavan; no dia 9, com o padre Adinam; e no dia 10, com o padre Eduardo, sempre às 19h. O encerramento da novena ocorre no dia 11, às 18h, com Frei Luciano, SIA.
Dia da Padroeira
O ponto alto da programação será em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, com missas ao longo de todo o dia. As celebrações estão previstas para 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 18h. Às 11h, haverá uma carreata com saída da Paróquia de Santa Luzia em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. No trajeto, será realizada a bênção dos veículos. A chegada contará com a entrada solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida e participação da Cavalaria de Honra da Polícia Militar.
Às 15h, será celebrada missa presidida pelo bispo Dom Rubens Sevilha, OCD. Mais tarde, às 17h, será realizada a Procissão Luminosa. O encerramento das celebrações do dia ocorrerá às 18h, com missa solene e coroação de Nossa Senhora Aparecida. A programação deste ano tem como tema “Com Maria, em Comunidade, conhecer e Praticar a Palavra!”.
Programação festiva
Além das celebrações religiosas, o Santuário promove quermesse nos dias 3, 4, 9, 10, 11 e 12 de outubro. No dia 9, a partir das 20h, será realizado o Show de Prêmios. A organização orienta os fiéis a acompanharem e compartilharem a programação diária pelas redes sociais do Santuário. Outro destaque será o 14º Tradicional Leilão de Gado do Santuário, marcado para o dia 18, na Fazenda Santa Rita, com realização de Missa Sertaneja. O encerramento das atividades do mês está previsto para o dia 31, com uma Missa em Ação de Graças seguida de confraternização comunitária.
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica na praça Washington Luiz, 4-51, ao lado do Poupatempo Bauru. Informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (14) 99105-8502.