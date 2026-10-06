A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), iniciou uma mobilização para atualizar o Inventário da Oferta Turística do município. A iniciativa, realizada em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), busca a participação de empresas e estabelecimentos ligados ao setor.

A convocação é direcionada a meios de hospedagem, agências de turismo, bares, restaurantes e similares, além de empresas organizadoras e responsáveis pela estrutura de eventos. Os empreendimentos devem preencher questionários específicos para cadastro ou atualização das informações utilizadas no levantamento municipal.

A atualização do inventário ganhou importância após Bauru conquistar, em agosto de 2025, o título de Município de Interesse Turístico (MIT). A manutenção dessa condição e a permanência da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, são consideradas estratégicas para possibilitar o acesso a programas e recursos estaduais e federais voltados ao desenvolvimento do setor.