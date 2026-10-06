A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), iniciou uma mobilização para atualizar o Inventário da Oferta Turística do município. A iniciativa, realizada em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), busca a participação de empresas e estabelecimentos ligados ao setor.
A convocação é direcionada a meios de hospedagem, agências de turismo, bares, restaurantes e similares, além de empresas organizadoras e responsáveis pela estrutura de eventos. Os empreendimentos devem preencher questionários específicos para cadastro ou atualização das informações utilizadas no levantamento municipal.
A atualização do inventário ganhou importância após Bauru conquistar, em agosto de 2025, o título de Município de Interesse Turístico (MIT). A manutenção dessa condição e a permanência da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, são consideradas estratégicas para possibilitar o acesso a programas e recursos estaduais e federais voltados ao desenvolvimento do setor.
O levantamento pretende reunir informações detalhadas sobre a estrutura turística de Bauru. Entre os dados estão a quantidade de unidades habitacionais e leitos disponíveis nos meios de hospedagem, os segmentos de atuação das agências de turismo e os contatos de estabelecimentos e instituições relacionados à atividade.
Como participar
Os questionários foram divididos de acordo com cada segmento. Os responsáveis pelos estabelecimentos podem acessar os formulários correspondentes às suas atividades:
Meios de hospedagem: https://forms.gle/mLr5z3KFr53phKtK8
Agências de viagem: https://forms.gle/Lc3LjTMp4v76EeJeA
Bares, restaurantes e similares: https://forms.gle/7RkFdHMDJktrwfEp8
Organizadores e estrutura de eventos: https://forms.gle/9pLnj475f84NnUXM7
O que é o Inventário Turístico
O Inventário da Oferta Turística é um levantamento sistematizado dos atrativos, serviços, equipamentos e estruturas que integram a atividade turística de uma cidade ou região. A ferramenta permite reunir informações sobre patrimônios históricos, atrativos naturais, rede hoteleira, restaurantes, transportes, serviços de apoio e eventos capazes de contribuir para a movimentação turística.
Segundo a Sedecon, a consolidação desses dados permite conhecer com maior precisão a estrutura e as necessidades do setor em Bauru. As informações também servem de base para o planejamento de políticas públicas e para a definição de estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo.